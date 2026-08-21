JPMorgan’dan Türkiye için faiz indirimi mesajı: Eylül ayı için alan oluştu

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JPMorgan analistleri, Türkiye’deki enflasyon görünümünün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) için eylül ayından itibaren faiz indirimlerine başlama konusunda uygun bir zemin oluşturduğunu belirtti.

JPMorgan, günlük yatırımcı notunda Türk lirasında (TRY) uzun pozisyonunu koruduğunu ve yetkililerin dezenflasyon programının bir parçası olarak liranın reel değer kazanımını sürdürmesini beklediğini belirtti.

Eylül için merkez bankasına alan açıldı

JPMorgan'a göre Temmuz ayı enflasyon verisinin beklentilerin altında gelmesi, enflasyondaki ivme kaybı ve cari işlemler dengesindeki iyileşme, merkez bankasına döviz kuru politikasında köklü bir değişikliğe gitmeden eylül ayından itibaren faiz indirimlerine başlamak için alan yaratıyor.

Bankanın işaret ettiği başlıca risk ise piyasa pozisyonlanması. Yurt dışı kaynaklı carry trade pozisyonlarının, İran çatışması öncesindeki seviyelerin üzerine çıkarak yaklaşık 47 milyar dolara ulaştığı tahmin ediliyor. Bu durumun, iç siyasetten, enflasyondan veya enerji fiyatlarından kaynaklanabilecek olumsuz sürprizleri piyasaların karşılama kapasitesini azalttığı ifade edildi.

Türk Lirasında asıl sınav faiz indirimleriyle başlayacak

Ayrıca ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in Pazartesi günü İran'a yönelik açıklayacağı mali önlemlerin de yakından izlendiği, bu beklentinin son günlerdeki liradan çıkışlarda etkili olduğu ifade edildi.

JPMorgan'ın öngörüsüne göre mevcut değer kaybı eğilimi şimdilik devam edebilir; asıl testin ise faiz indirimlerinin başlamasıyla ve cari işlemlerdeki mevsimsel etkinin Kasım ayı civarında tersine dönmesiyle birlikte yaşanması bekleniyor. JPMorgan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yerli yatırımcı davranışlarını yakından izleyeceğini ve lira mevduatlarının cazibesini koruyacak ölçüde sıkı para politikası uygulaması gerekebileceğini belirtti.

Türk Lirasında hata payı daralıyor

Hanehalklarının lira mevduatından dolara yönelik belirgin bir kayışının şu ana kadar gözlenmemiş olmasının, kur çerçevesini bozmadan kademeli gevşemeye imkân tanıyabileceği de notta yer aldı.

Genel değerlendirmesinde JPMorgan, Türk lirasında uzun pozisyon taşımaktan hâlâ rahat olduğunu belirtirken, yurt dışındaki yüksek pozisyonlanmanın hata payını oldukça daralttığı uyarısında bulundu.