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JPMorgan'dan Türkiye'de 20 banka ve şirkete ziyaret: Çarpıcı eleştiriler yapıldı

JPMorgan analistleri, Türkiye ziyaretinde 20 banka ve şirketle bir araya gelerek değerlendirmede bulundu. Ziyaret sonrası yayımladıkları notta Türkiye'de “kurumsal zayıflık” vurgusu öne çıkarken, banka ve şirketlere yönelik tavsiyelerde de bulundular.

Haber Merkezi
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JPMorgan'dan Türkiye'de 20 banka ve şirkete ziyaret: Çarpıcı eleştiriler yapıldı
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JPMorgan’ın Zafar Nazim ve Lorenzo Parisi'nin de bulunduğu kurumsal araştırma analistleri ve ekonomist Fatih Akçelik, Türkiye’de 20 banka ve şirketle bir araya geldi. Görüşmeler sonrasında hazırlanan notta, makro taraftaki ivmeyi, kurumsal zayıflık ve adil değerine yakın kurumsal değerlemelerin dengelediğine dikkat çekildi.

BloombergHT'nin aktardığı, yetkililerle yapılan görüşmeler sonrasında JPMorgan’dan yayımlanan notta, ortodoks politikalara dönüş ve makro taraftaki dengesizliklerin giderilmesinin ardından Türkiye'nin borçlanma tarafında geçen 1 yıllık süreçte güçlü bir performansa imza attığı belirtilirken, bunun şirketlerin temellerini geliştirmediğine dikkat çekildi.

Türk şirketlerinin birçoğunun TL'deki reel değerleme, yüksek enflasyonist baskılarla gerileyen alım gücünden etkilenen zayıf iç talep nedeniyle baskılandığına vurgu yapılırken, kurumsal borçlanma temellerinin sağlıklı bir düzeyde kaldığı da vurgulandı.

Makro tarafta ivmenin kısa vadede devam etmesi beklenirken, dolarizasyon konusunun izlenmeye devam edileceğini de belirtti. Türkiye'de yurt içi yerleşiklerin döviz mevduat ve KKM’den TL mevduata dönüş eğilimine dikkat çeken JPMorgan analistleri, mevcut TL politikasının uzun süre devam etmesi halinde, bir yerden sonra dolarizasyonu tetikleyebileceği konusunda da uyarıda bulundu.

Şirketlerin eurobond tahvillerine yönelik tavsiyelerini güncelledi

JPMorgan birçok şirketin temellerine yönelik detaylı değerlendirmeler yaparken, şirketlerin eurobondlarına ilişkin tavsiyeler de güncellendi.

Değerlendirmede kurumsal finansman tarafından ihraç baskısının azalmasının beklendiği ancak piyasa tekniklerinin kötüye gittiği vurgulandı.

Türkiye'de şirketlerin son 12 ayda 19,6 milyar dolarla rekor seviyede eurobond ihracı yaptığını hatırlatan JPMorgan analistleri, bunun sonucu olarak yatırımcı pozisyonlanmasının nötr ya da ağırlık üstü seviyesinden ağırlık altı seviyesine döndüğüne dikkat çekti.

JPMorgan analistleri, eurobondlara yönelik de şu tavsiyeleri paylaştı:

Akbank-Ağırlık üstü

Limak Port 2036 vadeli Eurobond-Ağırlık üstü

Coca Cola İçecek 20229 vadeli Eurobond-Nötr

Arçelik 2028 vadeli Eurobond-Nötr

Ford Otosan 2029 vadeli Eurobond-Nötr

Garanti BBVA 2027 vadeli Eurobond-Nötr

İş Bankası 2028 vadeli Eurobond-Nötr

Mersin Limanı 2028 vadeli Eurobond-Nötr

TAV Holding 2028 vadeli Eurobond-Nötr

Türkiye Varlık Fonu-Nötr

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