JPMorgan'dan yatırımcıları sevindirecek "BIST" raporu

Amerika merkezli yatırım bankası JPMorgan, Türkiye'de yapılacak olan seçim sonrasında ortaya çıkabilecek güçlü ve ılımlı ortodoks para politikalarına göre dolar/TL tahminleri açıkladı.

Banka, 14 Mayıs seçimlerinden sonra ortodoks politikalara güçlü bağlılık oluşması halinde MSCI Türkiye endeksinin dolar bazında yüzde %74 yükseliş potansiyeline sahip olabileceğini, ılımlı bir dönüş yaşanması halinde ise yüzde 29 düşüş ihtimalinin ortaya çıkabileceğini öngördü.

JPMorgan'ın stratejistleri David Aserkoff ve Inga Q. Galeni tarafından imzalanan 2 Mayıs tarihli raporda, dolar/TL tahminleri güçlü ortodoks politika senaryosunda 25, ılımlı ortodoks politika senaryosunda ise 30 seviyesinde öngörüldü. Banka, Türkiye için nötr bir pozisyon aldığını da belirtti.

Raporda ayrıca, yukarı hareket bekleyen yatırımcılar için bankacılık ve Koç Holding gibi şirketlerin ana yatırım yapılacak yurt içi sektörler olabileceği belirtildi.