JPMorgan'dan yıl sonu dolar, faiz, enflasyon tahmini

JPMorgan Türkiye Ekonomisti Fatih Akçelik, CNBC-e yayınında Berfu Güven'in sorularını yanıtladı.

Merkez Bankası'nın faiz indirim sürecinin başlayacğaını belirten Akçelik "Perşembe 250 baz puan indirim bekliyoruz. Haziran toplantısında verdiği yönlendirme Aralık 2024’teki indirim sinyaliyle oldukça benzer. Yıl sonuna kadar bu haftaki dahil 4 toplantı var, toplamda 10 puanlık bir indirimle yıl sonunu yüzde 36 ile tamamlayacağını düşünüyoruz. Hizmet enflasyonunda hala katılığın devam ettiğini gördük. Temmuz enflasyonu bizce yüzde 2,5 gelecek. Doğalgaz ve ÖTV artışının temmuz enflasyonuna etkisi 1 puan olacak. Faiz indirim sürecini temkinli bir faiz indirim süreci diye tanımlıyoruz. Alt kalemlere bakınca hizmette hala katılık sürüyor. Faiz koridorunda değişiklik beklemiyoruz. Hızlı bir risk iştahında değişme olursa burada likidite önlemleriyle faiz koridorunun üst bandına çekebilir bankalararası faizi." dedi.

Akçelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Enflasyonda ağustosta tekrar yüzde 1,4 civarında gelecek. Kirada arz yönlü önlemler de alınması gerekiyor. Enflasyon beklentileri tarafında iyileşme devam ediyor. Orta vadede hizmet kalemlerinde aşağı geliş göreceğiz. Eylülde yine tek seferli artışlar var, okula dönüş dönemi. Orada belki yüzde 1,8-1,9'luk enflasyon görebiliriz. Aylık enflasyonun yılın son çeyreğine doğru yüzde 1,5 bandına gerileyeceğini düşünüyorum.

"TL'de reel değerlenme ikinci yarıda sürecek"

Temel varsayımımız TL'de reel değerlenme sürecinin devam edeceği ve çıktı açığının hala negatif seviyelerde korunacağı. Şu anki görünüm de bunu destekliyor. Kur geçişkenliği yüzde 35 düzeyinde. Merkez Bankası reel TL değerlenmesi politikasından vazgeçmiş değil. Kurdaki artışın önemli kısmı Euro/dolar paritesinin 1,177lere kadar çıkmasından kaynaklandı. Merkez Bankası da bir miktar TL'nin değer kaybetmesine izin verdi. TL'de reel değerlenmenin yılın ikinci yarısında süreceğini düşünüyorum. Tutarı çok daha düşük olacak. Tahminlerimde dolar/TL kurunu kullanıyorum. İthalat fiyatları, hammadde ve aramalı tarafında dolar cinsinden fiyatlanıyor.

"Yıl sonu dolar/TL tahminini koruyoruz"

Yıl sonu dolar/TL tahminini 45,5'te koruyoruz. Çok düşük bir reel TL değerlemesini ima ediyor. Bunun altında da gerçekleşebilir. Merkez Bankası yıl sonu tahminini tutturmak için elinden geleni yapacak gibi görünüyor.

"Rezervlerde ılımlı toparlanma devam edecek"

19 Mart sonrası kaybedilen döviz rezervlerinin yüzde 51’lik kısmı geri geldi. Önemli ölçüde algı da değişti. Bu eğilimin devam edeceğini düşünüyorum. Rezervlerde ılımlı da olsa toparlanmanın devam edeceğini düşünüyorum.

"Dolarizasyon riski görmüyoruz"

Faiz indirim sürecine giriyoruz. Bunun hanehalkı ve şirketlere dolarizasyona yol açmayacağını düşünüyoruz. Faiz indirimleri devam etse bile TL mevduat faizlerinin politika faizinin üzerinde gerçekleşmesini bekliyoruz. Ciddi bir dolarizasyon riski görmüyoruz.

Büyüme tahminimiz bu yıl için yüzde 2,9. Gelecek yıl da yaklaşık yüzde 3 bekliyoruz. Yıl sonu enflasyon beklentisi 29,5. Gelecek yıl ise yüzde 21 bandına gerilemesini bekliyoruz."