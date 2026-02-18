JTI ve PM'den sonra bir sigara grubuna daha zam! İşte zamlı fiyat listesi...
Japan Tobacco International (JTI) ve Philip Morris (PM) grubunun ardından British American Tobacco (BAT) grubu sigaralarına da zam geldi.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabı X üzerinden British American Tobacco (BAT) grubuna ait sigaralara zam geldiğini açıkladı.
Yapılan zam sonrası BAT grubunda en ucuz sigaranın fiyatı 100 TL’ye, en pahalı sigaranın fiyatı ise 115 TL’ye yükseldi.
Zamlı fiyatlar yarından (19 Şubat) itibaren geçerli olacak.
İşte zamlı fiyat tarifesi...
-
Kent D Range (Blue, Grey, Black): 105 TL
-
Kent D Range Long (Blue, Grey): 105 TL
-
Kent (Switch, Switch Dark Blue): 105 TL
-
Kent (Dark Blue, Dark Blue Long): 105 TL
-
Kent Slims Long (Blue, Grey): 110 TL
-
Kent Slims (Black, Grey): 115 TL
-
Kent (Blue, White): 115 TL
-
Rothmans: 100 TL
-
Tekel 2000: 100 TL
-
Tekel 2001: 105 TL
-
Viceroy: 105 TL
-
Pall Mall: 105 TL
-
Maltepe & Samsun: 105 TL