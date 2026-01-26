Kabataş, özel çözümlerle büyüyor

ESRA ÖZARFAT / BURSA

Kabataş Gümrük Müşavirliği Yönetim Kurulu Başkanı Tufan Kabataş, gümrük sektörünün hata kabul etmeyen bir alan olduğuna dikkat çekerek her firmanın ihtiyaç ve risk profilinin farklı olduğunu vurguladı. Bu nedenle standart hizmet anlayışı yerine firmalara özel çözümler geliştirdiklerini ifade eden Kabataş, en küçük işlem hatasının dahi ciddi yaptırımlara yol açabileceğini belirtti.

2004 yılında Gümrük Müdürü Yusuf Kabataş tarafından kurulan ve bugün ikinci kuşak yönetimiyle faaliyetlerini sürdüren Kabataş Gümrük Müşavirliği, edindiği tecrübeyi güncel mevzuat bilgisi ve teknolojiyle birleştirerek firmaların dış ticarette karşılaşabileceği riskleri en aza indiriyor. Sanayi, otomotiv, otomotiv yan sanayi, savunma sanayi, kimya, kauçuk, metal, alüminyum, tekstil, gıda ve raylı sistemler başta olmak üzere birçok sektöre özel hizmet sunan firma, her müşterisine özel yaklaşımıyla güvenilir bir iş ortağı olarak konumlanıyor.

Sanayi ve üretimin kalbinin attığı sektörlerde sunduğu özel çözümlerle öne çıkan Kabataş Gümrük Müşavirliği A.Ş., 20 yılı aşkın deneyimi, güçlü kadrosu ve dijital altyapısıyla gümrükleme süreçlerinde firmalara hız, güven ve rekabet avantajı sağlamayı amaçlıyor. Merkez ofisi Bursa’da bulunan firma; İstanbul, Kocaeli, Ankara, İzmir ve Mersin gibi ticaretin yoğunlaştığı şehirlerde de aktif olarak hizmet veriyor. İthalat ve ihracat gümrükleme hizmetlerinin yanı sıra Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü (YYS) ve Onaylanmış Kişi Statüsü (OKS) danışmanlığı, yatırım teşvik danışmanlığı, Dahilde İşleme İzni (DİİB) süreçleri, TSE ve teknik mevzuat işlemleri, gümrük uyuşmazlıkları, ikinci el ve kullanılmış makine izinleri ile iç ve dış nakliye organizasyonu gibi alanlarda da firmalara kapsamlı destek sunuluyor.

Dijital altyapı ile operasyonel kolaylık

Dijital dönüşümü iş süreçlerinin merkezine alan Kabataş Gümrük Müşavirliği, firmaya özel geliştirilen Web Gümrük platformu sayesinde müşterilerine online işlem takibi, beyanname sorgulama, mevzuat arama, antrepo stok izleme, finansal raporlama, e-arşiv ve e-dönüşüm çözümleri sunuyor. Bu dijital altyapı, özellikle farklı şehirlerde eş zamanlı ithalat ve ihracat yapan firmalar için önemli bir hız ve operasyonel kolaylık sağlıyor.

Tufan Kabataş, yalnızca operasyonel hizmetlerle sınırlı kalmayarak firmalara gümrük mevzuatı, güncel uygulamalar ve dış ticaret süreçleri konusunda da eğitimler verdiklerini anlattı. Bu eğitimler sayesinde firmaların mevzuata uyum seviyeleri artarken, gümrük süreçlerinde hata riskinin azaltılması ve operasyonel farkındalığın güçlendirilmesi hedefleniyor.