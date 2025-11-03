  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Kabine toplanıyor: Masada hangi konular var?
Takip Et

Kabine toplanıyor: Masada hangi konular var?

Bugün toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ana gündem başlığı Terörsüz Türkiye Süreci olacak. Terör Örgütü PKK'nın Türkiye'den çekilme kararı ve DEM Parti heyetinin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin ardından süreçteki son durum ele alınacak.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kabine toplanıyor: Masada hangi konular var?
Takip Et

Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe'de gerçekleştirilecek.

Toplantıda Terörsüz Türkiye Sürecindeki son durum ele alınacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan perşembe günü DEM Parti İmralı heyetinden Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ı kabul etmişti. Kabine toplantısında hem bu görüşmenin sonuçları hem de terör örgütü PKK'nın Türkiye'den çekilme kararı sonrası sahadaki son duruma ilişkin bilgilerin değerlendirilmesi bekleniyor.

Ekim ayı enflasyonu masada olacak

Kabine toplantısında ekonomi de bir diğer önemli başlık olacak. Toplantıda Ekim ayı enflasyonu da masada olacak. Kabine'de enflasyon ve hayat pahalılığı ile mücadelede alınacak ek tedbirler de gözden geçirilecek.

Gazze'deki son durum

Kabinede, Gazze'de ilan edilen ateşkesin ardından bölgedeki son durum da ele alınacak. Toplantıda Türkiye'nin bölgeye dönük insani yardım faaliyetleri değerlendirilecek. İnsani yardımın kesintisiz ulaştırılması, Gazze'nin güvenliği ve yeniden imarı için oluşturulacak görev gücü konusunda yürütülen diplomatik temaslar da Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin gündeminde olacak.

Diplomasi gündemi

Toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen hafta İngiltere Başbakanı ile görüşmesi ve sonrasında imzalanan Eurofighter savaş uçağı alım anlaşması ile Almanya Başbakanı Merz'in ziyaretine ilişkin kabine üyelerine bilgi vermesi de bekleniyor.

Benzine zam ya da indirim var mı? İşte 3 Kasım 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine zam ya da indirim var mı? İşte 3 Kasım 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Meteoroloji açıkladı: Yurtta hava nasıl olacak? İşte il il sıcaklık tahminleriMeteoroloji açıkladı: Yurtta hava nasıl olacak? İşte il il sıcaklık tahminleriGündem
Altında Çin etkisi: Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (3 Kasım 2025 güncel altın satış fiyatları)Altında Çin etkisi: Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (3 Kasım 2025 güncel altın satış fiyatları)Finans
Ekim ayı enflasyonu bugün açıklanacak: Beklentiler hangi yönde?Ekim ayı enflasyonu bugün açıklanacak: Beklentiler hangi yönde?Ekonomi

 

Ekonomi
Son dakika... Yeniden değerleme oranı belli oldu
SON DAKİKA
Son dakika... Enflasyon verileri açıklandı
Enflasyon verileri açıklandı
Son dakika... Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı! Memur ve emeklinin enflasyon farkı belli oldu
Memur ve emeklinin enflasyon farkı belli oldu
Son Dakika...Kasım ayı kira artış oranı belli oldu
Kasım ayı kira artış oranı belli oldu
Küresel piyasalar haftaya yükselişle başladı
Küresel piyasalar haftaya yükselişle başladı
Son dakika: ENAG ekim ayı enflasyonunu açıkladı
Son dakika: ENAG ekim ayı enflasyonunu açıkladı