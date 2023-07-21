'Kabloda ihracat üssü olunabilmesi için pazar çeşitliliği artırılmalı'

Enerjinin olduğu her alanda kablo var. Bu açıdan Türkiye’de hemen hemen tüm sektörlerin gelişmesinde aktif rol oynadı, oynamaya da devam ediyor. Eğer Türkiye, elektrik ağını en ücra yörelerine kadar kurabildiyse, dağıtımında hızlı yol aldıysa, en büyük paylardan biri kablo sektörüne verilmeli.

Kapasite açısından bakıldığında dünyanın ilk 10 ülkesi arasında yer alan Türk kablo endüstrisi, 4 milyar doların üzerinde iç pazar büyüklüğüne ve 3,3 milyar dolar ihracat gelirine sahip. İhracatta daha çok yol alabilecek üretim gücü ve teknolojiye sahip. Türkiye’nin özellikle mobil altyapıda hızlı yol alması gerekiyor. Bu noktada kamunun ‘birleştirici ve yönlendirici’ gücüne ihtiyaç duyulurken, en çok da üretim yeteneğine sahip kablo ve izoleli iletken sektörüne güveniliyor.

KABLODER, yeni yönetimiyle sektöründe güçlü adımlar atacak

2000 yılından bu yana faaliyette olan sektörün en büyük temsili kuruluşu Kablo Sanayicileri Derneği (KABLODER) vizyonunu Türkiye’yi ihracatta kablo üssü yapmak üzerine koydu. KABLODER'in Yönetim Kurulu Başkanlığını sektörün önde gelen sanayicilerinden Mehmet Kavaklıoğlu yürütüyor. Son genel kurulda seçilen Kavaklıoğlu’nun başkanlığındaki yönetim kurulunda Atilla Kurtiş (Başkan Yardımcısı), Hakan Yılmaz (Sayman), Ülkü Özcan (YKÜ), Hamit Mücellit (YKÜ), Keleş Reçber (YKÜ) ve Bora Koç (YKÜ) görev yapıyor.

Dosyamız için görüşlerine başvurduğumuz KABLODER Başkanı Mehmet Kavaklıoğlu, sektörün potansiyelinin büyük olduğuna değiniyor. Üretim kabiliyetinin ve kapasitesinin yüksek olduğu sektörde, kapasite kullanımlarının yüzde 75-80’ler seviyesinde bulunduğuna işaret eden Kavaklıoğlu, “Kapasite kullanımı yüzde 100’lere çıkabilmelidir” diyor.

Sektörün ihracat potansiyelinin yüksek olduğunu söyleyen Kavaklıoğlu, fiyata dayalı rekabetin bırakılması gerektiğini dile getiriyor. Kavaklıoğlu, ihracat pazarlarının artması gerektiğine işaret ederek, “En önemli vizyonlarımızdan olmalı. Örneğin ABD’de nerede ise hiç yokuz. En büyük pazar oysa. Üretim gücümüz yüksek, ihracatta hızlı yol almalıyız” diye konuştu.