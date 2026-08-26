Kabzımal şirketi konkordato ilan etti! Milyonluk vergi tahakkuku dikkat çekti

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Mahkemeden 3 aylık geçici konkordato kararı

2023 yılından bu yana Buca’da faaliyet gösteren MHK Meyve ve Sebze Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile şirket sahibi Mehmet Hayri Kaymaz’ın konkordato talebi, İzmir 3’üncü Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından değerlendirildi.

NTV'de yer alan habere göre mahkeme, şirket ve Kaymaz hakkında 3 aylık geçici konkordato mühleti uygulanmasına hükmetti. Kararla birlikte şirket ve sahibi hakkında ihtiyati tedbirler de devreye alındı.

Konkordato komiserleri görevlendirildi

Mahkeme tarafından alınan karar kapsamında Ülkü Yıldız, Sevgi Kanyılmaz ve Emre Kıdoğlu geçici konkordato komiseri olarak görevlendirildi.

Komiserlerin, şirketin mali durumunun incelenmesi ve konkordato sürecinin yürütülmesinde görev alacağı belirtildi.

Alacaklılara 7 günlük itiraz süresi

Mahkeme kararında şirketten alacağı bulunanlara da önemli bir uyarı yapıldı.

Alacaklıların, 7 günlük kesin süre içerisinde mahkemeye dilekçeyle başvurarak konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir durum bulunmadığını, ellerindeki delillerle birlikte ileri sürebileceği belirtildi.

Alacaklıların bu kapsamda mahkemeden konkordato talebinin reddedilmesini isteme hakkının bulunduğu bildirildi.

Şirketin vergi tahakkuku 1,7 milyon lirayı aştı

MHK Meyve ve Sebze Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 2025 yılı mali verileri de dikkat çekti.

Şirket, geçen yıl 6 milyon 915 bin 499 liralık matrah beyan etti. Bu tutar üzerinden şirkete 1 milyon 728 bin 874 lira vergi tahakkuku gerçekleştirildi.

Mahkemenin geçici konkordato kararıyla birlikte şirketin mali yapısına ilişkin inceleme ve süreç resmen başlamış oldu.