Kaçak elektriğe dijital dönüşüm odaklı çözüm... Dicle Elektrik’ten ekonomiye 521 milyar TL katkı

Canan SAKARYA / DİYARBAKIR

Teknolojiye odaklanan ve akıllı ölçüm yatırımlarına hız kazandıran Dicle Elektrik, bölgede yüzde 76 seviyelerinde olan kaçak elektrik kullanım oranlarını yüzde 37’ye kadar düşürdü. Akıllı ölçüm yatırımlarına da hız vererek, Türkiye’deki toplam Otomatik Sayaç Okuma Sistemi (OSOS) abonelerinin yaklaşık yarısı olan 1.3 milyon aboneyi bu sisteme dahil etti. Ayrıca yapay zeka destekli saha taramalarıyla da 6 bini aşkın kaçak trafo ortaya çıkarıldı.

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği’nin (ELDER) organize ettiği saha gezisi kapsamında basın mensuplarıyla bir araya gelen Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas yaptıkları çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Dicle Elektrik Genel Müdürü Arvas, “Bölgenin gerçeklerini veriler doğrultusunda analiz ederken son teknolojiyi ve yapay zekayı yoğun bir şekilde kullanıyoruz. Bu sayede özellikle tarımsal sulamada yoğun olan kaçak kullanımları etkin biçimde tespit edebiliyoruz. Bu kapsamda uydu görüntülerini ve hiperspektral analizleri kullanan yapay zeka algoritmaları geliştirdik. Bu algoritmalar, 9.5 milyon dekarlık bir alanda, çiftçilerin ‘kuru tarım’ beyanlarını uydu verileriyle karşılaştırıyor. Beyan dışında sulu tarım yapılan alanlarını da belirleyerek kaçak elektrik kullanılan noktaları hassasiyetle tespit ediyor. Aynı zamanda 15 lisanslı dron pilotumuzun yürüttüğü çalışmalar da yapay zeka destekli analizlerle iletim hatlarındaki çatlak ve arızaları otomatik saptayıp bakım ekiplerini doğrudan sorunlu alana yönlendiriyor. Bu bütünleşik model sayesinde tespit ve müdahale döngümüz kısalıyor, operasyonel süreçlerde çok önemli zaman tasarrufu sağlıyoruz “ dedi.



Hizmet verdikleri bölge genelinde kaçak kullanım oranlarında yaşanan değişimi de anlatan Arvas, özelleşmenin gerçekleştiği 2013 yılında bölgede yüzde 76 seviyesinde olan kayıp-kaçak oranını 2024 sonu itibarıyla yüzde 37’ye indirdiklerinin belirterek, “Şehir merkezlerinde ise ortalama yüzde 15 seviyelerini görebiliyoruz. Bu etkin mücadelemiz sonucu bugüne kadar yaptığımız çalışmalarla Türkiye ekonomisine 521 milyar TL’lik bir katma değer sağladık” diye konuştu.

Ar-Ge merkezinde 79 proje tamamlandı

Dicle Elektrik tarafından kurulan Ar-Ge merkezinin çalışmaları hakkında da bilgi veren Arvas, “Merkezimizde bugüne kadar 79 proje tamamlandı. Bunun yanı sıra 25 tescilli buluş ve 25 akademik yayın ortaya çıktı. 15 üniversite ve 50’yi aşkın firmayla kurduğumuz iş birlikleri, laboratuvardan çıkan fikirleri hızla deneme ve üretim aşamasına taşımamızı sağlıyor. Son olarak Ar-Ge Merkezi bünyesinde geliştirilen Datalink projesi sayesinde, GSM kapsamasının sınırlı olduğu bölgelerde de şebeke izleme ve sayaç okuma gibi işlemleri uzaktan yapabiliyoruz. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) destekli, tamamen yerli ve milli kaynakların kullanıldığı bu çözümümüz, sinyalin olmadığı kör noktalardan bile veri toplamayı mümkün hale getiriyor. Sistem, radyo frekansıyla çalışan modemlerin sinyal alınamayan noktalardaki sayaçların yanına konumlandırılması ve veri toplayıcılarla desteklenmesiyle çalışıyor” diye konuştu.

Önümüzdeki 5 yılda 60 milyar yatırım hedefleniyor

Dicle Elektrik’in , devir öncesi yıllık ortalama 927 milyon TL olan yatırım tutarını, devir sonrası yıllık 5 milyar 21 milyon TL’ye yükseldi. Son üç yılın ortalama yatırım miktarı 9 milyar 747 milyon TL seviyesinde gerçekleşirken, 2023–2025 döneminde bölge genelinde toplam yatırım 65 milyar 267 milyon TL’ye ulaştı. Şirket, mevcut yatırımlarına ek olarak önümüzdeki beş yılda kırsala 40 milyar TL olmak üzere 60 milyar TL’nin üzerinde yeni yatırım planlıyor, böylece toplam yatırım tutarının 120 milyar TL’yi aşması öngörülüyor. Bu yatırımlar sonrasında kırsal bölgelerde tahakkuk bazlı kayıp-kaçak oranının yüzde 90’dan yüzde 40 seviyesine çekilmesi hedefleniyor.

Her 100 km’de karbon ayak izinde yüzde 30 azalma

Dicle Elektrik Ar-Ge Merkezi’nin öne çıkan projeleri arasında, “Makaralı Aydınlatma Direği” yer alıyor. 2021 yılında başlayan proje ile iş kazalarının önlenmesi, bakım süreçlerinin hızlanması ve çalışanların iş yükünün hafifletilmesinin hedeflenirken çevresel sürdürülebilirliğe de katkı sağlanıyor. Projenin yaygınlaşmasıyla, elektrik sektöründe sıkça kullanılan sepetli kamyonetlerin kullanımının azalması ve böylece her 100 kilometrede yaklaşık yüzde 30 oranında karbon ayak izinin silinmesi öngörülüyor.

Dicle Elektrik’in bir diğer örnek Ar-Ge projesi olan “Köstebek” ise 2020 yılında hayata geçirildi. Yeraltı kablo şebekelerinde gözle tespit edilemeyen kaçakları belirlemeyi hedefleyen ‘Köstebek’ ile akıllı sayaçlardan elde edilen ölçüm verileri kullanılarak kaçak bölgesi sistematik bir şekilde tespit ediliyor.