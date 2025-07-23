Kaçak işçi için işverene ağır fatura: Sınırdışı masrafını artık işveren ödeyecek

Türkiye'de izinsiz çalıştırılan yabancı uyruklular ve ailelerinin sınırdışı edilme sürecine ilişkin tüm masraflar artık işverene yüklenecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmeliğine göre, çalışma izni olmaksızın istihdam edilen yabancıların yanı sıra eş ve çocuklarının konaklama, dönüş ve sağlık giderleri, ilgili işveren tarafından ödenecek.

Yönetmelik kapsamında, sınırdışı edilme kararı alınan yabancıların geri gönderme merkezlerindeki barınma maliyetleri, Göç İdaresi Başkanlığı tarafından her mali yıl başında sabit bir tutar olarak belirlenecek. Bu tutarlar, 3 ayı geçmeyen idari gözetim süresi boyunca yapılan harcamaları kapsayacak şekilde hesaplanacak.

Masraflar, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun çerçevesinde işverenden veya işveren vekilinden tahsil edilecek. Uygulamanın yürürlüğe girmesi için 6 aylık geçiş süreci öngörülüyor.