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Kacır: İhracatta rekor tazeledik

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Temmuz Ayı ihracat rakamlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, rekor tazelediklerini söyledi.

Haber Merkezi
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Kacır: İhracatta rekor tazeledik
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Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İhracatta rekor tazeledik. Temmuz ayında ihracatımız, geçen yılın aynı ayına göre %13,8 artarak 22,5 milyar dolara ulaştı. Dış ticaret açığımız %42,3 azaldı. Yıllıklandırılmış ihracatımız 261,5 milyar dolarla rekor kırdı. İhracatın ithalatı karşılama oranı %76,1 olarak gerçekleşti. HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı ve diğer teşvik programlarımızla Türkiye’nin üretimine, ihracatına ve büyümesine ivme kazandırmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

İhracat temmuz rekorunu kırdıİhracat temmuz rekorunu kırdıEkonomik Veriler

 

 

 

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