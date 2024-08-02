Kacır: İhracatta rekor tazeledik
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Temmuz Ayı ihracat rakamlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, rekor tazelediklerini söyledi.
Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İhracatta rekor tazeledik. Temmuz ayında ihracatımız, geçen yılın aynı ayına göre %13,8 artarak 22,5 milyar dolara ulaştı. Dış ticaret açığımız %42,3 azaldı. Yıllıklandırılmış ihracatımız 261,5 milyar dolarla rekor kırdı. İhracatın ithalatı karşılama oranı %76,1 olarak gerçekleşti. HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı ve diğer teşvik programlarımızla Türkiye’nin üretimine, ihracatına ve büyümesine ivme kazandırmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
İhracatta rekor tazeledik.— Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) August 2, 2024
📈 Temmuz ayında ihracatımız, geçen yılın aynı ayına göre %13,8 artarak 22,5 milyar dolara ulaştı. Dış ticaret açığımız %42,3 azaldı.
📊 Yıllıklandırılmış ihracatımız 261,5 milyar dolarla rekor kırdı. İhracatın ithalatı karşılama oranı %76,1 olarak… pic.twitter.com/lDQziwqwj4