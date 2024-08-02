Kacır: İhracatta rekor tazeledik

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İhracatta rekor tazeledik. Temmuz ayında ihracatımız, geçen yılın aynı ayına göre %13,8 artarak 22,5 milyar dolara ulaştı. Dış ticaret açığımız %42,3 azaldı. Yıllıklandırılmış ihracatımız 261,5 milyar dolarla rekor kırdı. İhracatın ithalatı karşılama oranı %76,1 olarak gerçekleşti. HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı ve diğer teşvik programlarımızla Türkiye’nin üretimine, ihracatına ve büyümesine ivme kazandırmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

İhracatta rekor tazeledik.



📈 Temmuz ayında ihracatımız, geçen yılın aynı ayına göre %13,8 artarak 22,5 milyar dolara ulaştı. Dış ticaret açığımız %42,3 azaldı.



📊 Yıllıklandırılmış ihracatımız 261,5 milyar dolarla rekor kırdı. İhracatın ithalatı karşılama oranı %76,1 olarak… pic.twitter.com/lDQziwqwj4 — Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) August 2, 2024