Kademeli emeklilik geliyor mu? Uzmanından milyonların merak ettiği soruya en net yanıt

Doğan, bir okurundan gelen "Kademeli emeklilik düzenlemesi konusunda her gün bir haber çıkıyor ve bazı tablolar yayınlanıyor. Yayınlanan tabloya baktım 45 yaşında, 6.550 prim gün ile emekli olabiliyorum. Sigorta girişim 2004. Benim prim günüm 6.980. Önümüzdeki günlerde kademeli emeklilik düzenlemesinin yapılacağı söyleniyor. Bu durumda emekli olabilir miyim?" sorusuna yanıt verdi.

"Kademeli emekliliği yakında beklemeyin" diyen Noyan Doğan, bu soruya şu yanıtı verdi:

"Sosyal güvenlik mevzuatına göre 8.9.1999-30.4.2008 arası sigorta girişi olan erkek çalışanlar 7000 prim gün ve 60 yaşında, kadın çalışanlar ise 7000 prim gün ve 58 yaşında emekli olabiliyor. Sosyal medyada EYT düzenlemesinden yararlanamayan, 2000 ve sonrası sigorta girişi olanlar için erken emeklilik, kademeli emeklilik, kademeli yaş indirimi adı altında bazı söylentiler dolaşıyor, hatta bazı tablolar yayınlanıyor ancak kademeli emeklilik konusunda bir çalışma yok ve uzun bir süre de olacağa benzemiyor. En azından yakın bir tarih için kademeli emekliği beklemeyin diyebilirim."