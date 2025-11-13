Kademeli emeklilik meclisten geçti mi? Son durum... Kademeli emeklilik şartları nelerdir?

Kademeli emeklilik, yani erken emeklilik sistemi 2025 yılında ekonominin ve kamuoyunun gündemindeki yerini muhafaza ediyor. Sigortalı çalışanların belirli bir yaş ve prim gün sayısına eriştiklerinde kısmi olarak emekli olmasını sağlayacak söz konusu sistem, bilhassa EYT kapsamına giremeyenler tarafından sıkı takip ediliyor. Son günlerde paylaşılan Yeni Orta Vadeli Program (OVP) çerçevesinde sürdürülebilir finans kaynaklarından daha fazla yararlanılması için "yeşil finans stratejisi ve eylem planı" ile tasarrufları artıracak Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) gündeme geldi. Bu gelişmeler sonrası “Kademeli emeklilik çıkacak mı?” sorusu yeniden tartışılmaya başlandı.

Kademeli emeklilik meclisten geçti mi?

2023 yılında, 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olan vatandaşlara Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) kapsamında emeklilik hakkı tanındı. Bu düzenleme sayesinde 2 milyondan fazla kişi emekli olmayı başardı ve şartları yerine getirenler artık emekliliklerini sürdürebilecek. Ancak 8 Eylül 1999 sonrası sigortalı olanlar, bu ayrıcalığın kendilerine tanınmamasını haksızlık olarak değerlendiriyor ve eşitlik talep ediyor.

Bu kişiler, seslerini duyurabilmek için “Emeklilikte Tarihe Takılanlar” adıyla bir dernek kurarak raporlar hazırlıyor ve kamuoyuna taleplerini iletiyor. Taleplerinin başında kademeli emeklilik geliyor; yani emeklilik yaşının işe başlama tarihine göre yeniden belirlenmesi ve 58-60 yaş sınırlamasının kaldırılması isteniyor.

Kademeli emeklilik şartları nelerdir?

Konu, sosyal medyada ve gündemde sıkça tartışılan bir mesele haline gelmiş durumda. Tartışmaların yoğunluğu nedeniyle çeşitli kaynaklar sürekli olarak “ne zaman çıkacak” türünden tarihleri gündeme getiriyor. En son gelişme ise CHP Karabük Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi Cevdet Akay’dan geldi. Akay, 3 Mart tarihinde Meclis’e kademeli emeklilik uygulamasını hayata geçirecek bir kanun teklifi sundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, “Emeklilik sisteminde bir değişiklik planlamıyoruz. Emeklilik için gerekli prim ve yıl şartları aynı şekilde devam edecek” ifadelerini kullanmıştı.

Cevdet Akay’ın TBMM Başkanlığı’na sunduğu kanun teklifinde, 8 Eylül 1999 ile 16 Nisan 2008 tarihleri arasında sigortalı olan vatandaşların kademeli emeklilik hakkından faydalanması amaçlanıyor. Teklif, esnaf ve memurların prim gün sayısını da 9.000’den 7.200’e düşürmeyi içeriyor. Akay, 1999 sonrası işe başlayanlar ile önceki dönem arasında ciddi prim gün farkları bulunduğunu ve bunun sosyal güvenlik açısından eşitlik ilkesine aykırı olduğunu vurguluyor. Ayrıca, 1 Mayıs 2008 sonrası işe başlayan memur ve esnafların prim gün sayısının 9.000 olarak belirlenmesinin adaletsizlik oluşturduğunu belirtiyor.