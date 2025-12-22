Kadın girişimciliği pandemi döneminin de altına indi

MERVE YİĞİTCAN

Finansmanın erişimi ve kalitesi ile ilgili yaşanan sıkıntıların yanı sıra, yüksek operasyon maliyetleri ve bozulan talep dengesi girişim ekosistemine darbe indirirken, kadın girişimciler de bu durumdan fazlasıyla nasibini aldı. Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) Başkanı Esra Bezircioğlu, pandemide yüzde 14’lerde olan kadın girişimciliği oranının yüzde 11,5’e indiğini söylerken, 2026’nın da kolay geçmeyeceğine dikkat çekti.

Genel ekonomik görünüme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bezircioğlu, kadın girişimciliğinde son dönemde yaşanan gelişmelere de değindi. 2025 yılının, finansmana erişim ve ekonomik koşullar yönünden zor bir sene olduğuna dikkat çeken Bezircioğlu, “Finansa erişilse de finansın maliyetleri açısından zor bir sene oldu. Çünkü ticarette finanssa erişişe de o paranın geri ödenmesi noktasında maliyetler elde edilen ciroyu karşılamayacak durumdaydı. Açıkçası 2026 da çok kolay gibi gözükmüyor” dedi.

İhracat yapanlar için kur riskinden dolayı ciddi bir yorgunluk olduğunu vurgulayan Bezircioğlu, “2026’da herkesin hedefi mevcudu koruyabilmek, düzeni devam ettirebilmek. Çok yatırım yapmadan, özellikle de istihdam yatırımı yapmadan tasarrufla, toparlanarak doğru hamlelerle devam edebilmek. Tek amaç burada ayakta kalabilmek ve mevcudu koruyabilmek” diye konuştu.

178 bin kadın girişimci var

Kadın girişimciliğinin de mevcut koşullardan olumsuz etkilendiğini anlatan Bezircioğlu, girişimcilik oranının pandemideki yüzde 14 seviyesinden yüzde 11’lere doğru düştüğünü kaydetti. Bunun da istihdam ve operasyonel maliyetlerin artmasından kaynaklı olduğunu belirten Bezircioğlu, şu anda aktif çalışan 178 bin kadın girişimci olduğunu aktardı. Buna karşın tüm girişimcilerin değer yaratmaya devam etme motivasyonunu yüksek tutmaya çalıştığını dile getiren Bezircioğlu, “Aslında tüm girişimciler için COVID-19 döneminden de yorgun bir çıkış vardı, ama tüm girişimcilerin, özellikle girişimci kadınların söylediği değer yaratmaya devam ediyor olacağız. Ciddi bir etki analizi yaptık. Kadın girişimcilerin söylediği şu yönde; ‘Ben bir şey yapıyorsam, üretiyorsam bir ekonomik fayda yaratıyor olması gerekiyor.’ O motivasyonla devam ediyoruz aslında. Krizi fırsata çevirmek, fırsatı görmek hepimizin amacı. Bu nedenle de öğrenmeye çok açığız. Tüm fırsatları görmek adına stratejik olarak kendimizi geliştirmeye adamış durumdayız. Girişimci kadınların söylemleri de bu yönde” ifadelerini kullandı.

Girişimcilik eğitimlerinde kreş seviyesine inilmeli

Son dönede sayısı hızla artan ‘ne iş ne eğitimde gençler’ sorununa ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Bezircioğlu, bu noktada KAGİDER olarak üniversitelerde öğrencilerle bir araya geldiklerini, onların iş hayatına hazırlanması, meslek seçimleri, kişisel gelişimleri noktasında ne yapmaları gerektiğini aktardıklarını kaydetti. “Ama bunun öncesinde lise, ortaokul ve ilkokul hatta kreş dönemine bile girmek gerekir” diyen Esra Bezircioğlu, “Girişimcilik ekosistemini oralarda çalıştırmak gerekir. KAGİDER olarak henüz böyle bir faaliyetimiz yok, ilkokula ve ortaokula kadar inemiyoruz ama lise ve üniversite seviyesinde farkındalığı artırıcı etkinlikler yaparak, ablaları olarak onların yanında oluyoruz. Gençlerle projelerimiz var, istihdamda kalmaları, yeni iş tercihlerini yapabilmeleri, girişimci olarak da yol haritalarını kendilerine sunuyoruz” şeklinde konuştu.