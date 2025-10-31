Kadın gücü yükselen KOBİ'ler, dijitalleşme ve teşviklerle büyüyecek

MÜBERRA TAŞÇI GÜREŞ

KOBİ’ler, ekonomide önemli bir yer tutan küçük ve orta ölçekli işletmelerden oluşuyor. Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de istihdamın ve yerel üretimin büyük kısmını üstleniyor. Büyük işletmelere tedarik sağlayan, bölgesel ekonomiyi canlandıran, yenilik ve girişimciliğin kaynağı KOBİ’ler, ekonominin omurgası kabul ediliyor.

KOBİ’lerin yaşadığı en belirgin zorluklardan birinin finansmana erişim olduğunu ifade edebiliriz. Bankaların teminat talepleri, kredi maliyetleri ve uzun süreçler, küçük işletmelerin büyümesini yavaşlatabiliyor. Bunun yanında dijital dönüşüm sürecine ayak uydurmak da her KOBİ için kolay değil. Yazılım, e-ticaret, otomasyon, pazarlama gibi dijital araçların kullanımı büyüme fırsatları yaratırken, bu alanlarda bilgi ve tecrübe eksikliği olan işletmeler geride kalma riski taşıyor.

Türkiye’de KOBİ’lerin karşılaştığı ek zorluklar arasında ekonomik dalgalanmalar, yüksek finansman maliyetleri ve hızlı değişen mevzuata uyum gerekliliği de bulunuyor. Tedarik zinciri problemleri, enerji ve ham madde maliyetleri, iş gücü bulma zorluğu, raporlama ve vergi yükü gibi konular da hem Türkiye’de hem dünyada küçük işletmeleri zorlayan diğer başlıca faktörler arasında yer alıyor.

Tüm bu zorluklara rağmen KOBİ’lerin güçlü avantajları da var. Esnek bir yapıya sahip oldukları için piyasa koşullarına büyük firmalara göre çok daha hızlı uyum sağlayabiliyorlar. Yerel pazarı çok iyi tanıyor, müşteriye yakın ve kişisel hizmet verebiliyorlar. Yeni fırsatları hızla yakalama ve niş pazarlar oluşturma konusunda ise başarılılar diyebiliriz. Yanı sıra hızlı karar alabiliyorlar. Öte yandan, dijital platformlar ve e-ticaret sayesinde küçük bir işletme bile artık dünyanın herhangi bir yerine satış yapabilme potansiyeline sahip.

Türkiye’de yaklaşık 3,5 milyon KOBİ bulunuyor

Türkiye’de KOBİ’ler ekonominin en kritik yapı taşlarından biri olarak görülüyor ve kadın girişimcilerin sektördeki varlığı her geçen yıl daha fazla önem kazanıyor. Son 10 yılda özellikle kadınların iş dünyasına katılımını teşvik eden devlet destekleri, hibe programları, kadın kooperatifleri, mikro kredi sistemleri ve STK projeleri sayesinde, kadın sahipli KOBİ sayısında belirgin bir artış yaşandığı görünüyor. Güncel verilere göre Türkiye’de yaklaşık 3,5 milyon KOBİ bulunuyor ve bunların ekonomiye etkisi oldukça yüksek. İstihdamın yaklaşık %70’ini, ihracatın %30’unu ve toplam işletmelerin %99’unu KOBİ’ler oluşturuyor. Sektörün içinde kadın girişimcilerin payı ise her geçen gün giderek güçleniyor. Resmi kurumlar ve sektör raporlarına göre, Türkiye’de kadın girişimcilerin sahip olduğu ya da yönettiği KOBİ oranı %10 ile %15 bandında değişiyor. Bu da yaklaşık 350 bin – 500 bin civarında kadın KOBİ anlamına geliyor.

Kadın KOBİ sayısında yaklaşık 3 katlık artış sağlandı

2024 ve 2025’e yönelik veriler kadın girişimciliğinde yükselişin devam ettiğini gösteriyor. Özellikle e-ticaret, tarım-gıda, zanaat ve tasarım ürünleri, marka yaratma, butik üretim, danışmanlık, teknoloji girişimleri ve hizmet sektörlerinde kadın KOBİ sayısı artıyor. Kadınların kooperatifleşme yoluyla pazara girmesi, e-ticaret platformlarının maliyetleri düşürmesi ve dijitalleşmenin fırsat yaratması bu yükselişin temel nedenleri arasında yer alıyor. Geçmişle karşılaştırıldığında ise tablonun çok net olduğunu görüyoruz; 2000’li yılların başında kadın girişimci oranı yüzde 4–5 seviyesindeyken, bugün bu oran, yüzde 10–15 aralığına kadar çıktı. Yani yaklaşık iki ila üç katlık bir artış gerçekleşmiş durumda. Bu yükseliş, kadınların yalnızca girişimci olmakla kalmayıp ekonomide üretimci, ihracatçı, istihdam sağlayıcı ve inovasyon kaynağı haline geldiğini gösteriyor. Ancak zorluklar da devam ediyor, tabii ki. Kadın KOBİ’lerin en çok zorlandığı alanlar finansmana erişim, yatırım desteği, kurumsallaşma, pazarlama kanallarına ulaşma, aile içi iş bölümü nedeniyle zaman yönetimi, mentorluk eksikliği ve iş dünyasındaki görünürlük sorunu. Yine de son yıllardaki destek programları, e-ticaretin sağladığı düşük giriş maliyetleri, kooperatif modelleri ve markalaşma trendi, kadınların bu engelleri aşmasını kolaylaştırıyor.

Gelecek trendlerde teknoloji, sürdürülebilirlik ve alternatif finansman var

2026 ve sonrasında KOBİ’leri yönlendirecek en güçlü trendlerin başında dijitalleşme geliyor. Bulut tabanlı sistemler, yapay zeka destekli iş çözümleri, e-ticaret altyapıları, veri analitiği ve otomasyon teknolojileri küçük işletmelerin büyümesinde kritik rol oynayabilir. Uzmanlar, sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşümün ise hem zorunluluk hem fırsat alanı hâline geldiğini söylüyor. Üretim süreçlerinde enerji verimliliği, atık azaltma ve çevresel uyum gibi uygulamalar, hem maliyetleri düşürme hem finansmana ve yeni pazarlara erişim açısından avantaj sağlayabilir. Bir diğer önemli trend ise alternatif finansman modellerinin yükselmesi diyebiliriz. Fintech tabanlı kredi çözümleri, fatura karşılığı finansman, tedarik zinciri finansmanı ve dijital ödeme sistemleri, KOBİ’lerin bankalar dışındaki kaynaklara ulaşmasını kolaylaştırabilir. E-ihracat ve platform ekonomisi sayesinde küçük üreticilerin global pazara açılma imkânı da güçlenebilir. Öte yandan, aynı dönemde çalışanların dijital ve teknik becerilerini geliştirmek, işletmeler için kritik bir başarı faktörüne dönüşebilir.