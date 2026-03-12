“Kadınlar görünür ve güçlü olmalı”

FİKRİ CİNOKUR / ANTALYA

AGİDER ile Antalya Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile düzenlenen ‘’Girişimde Kadın Zirvesi II” Antalya Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Perge Salonu’nda gerçekleştirildi. Antalya iş dünyası temsilcileri, girişimciler ve gençlerin de yer aldığı zirvede; kadın girişimciliği, yenilikçi iş modelleri ve girişimcilik ekosisteminin gelişimi tartışıldı.

Zirvenin açılışında konuşan AGİDER Başkanı Gökçen Atmaca, girişimciliğin hızla değişen dünyada geleceği şekillendiren önemli bir güç haline geldiğini belirterek, kadınların ekonomik hayatta daha görünür ve güçlü olmasının toplumsal kalkınma açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Atmaca, şunları kaydetti, ‘’Kadınların üretim gücünün artması yalnızca bireysel başarılar değil, aynı zamanda toplumların gelişimine katkı sağlayan önemli bir unsurdur. AGİDER olarak kadın girişimcileri bir araya getiren, bilgi ve deneyim paylaşımını destekleyen ve iş birliklerini teşvik eden bir platform oluşturmayı amaçladık. Zirvede özellikle gençlerin yer alması çok kıymetli. Girişimcilik çoğu zaman bir fikir, merak ya da hayalle başlar. Gençler bu tür buluşmalardan ilham almalı.’’