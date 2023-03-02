Kadınlar Günü’ne özel panel ve lider ödül töreni: 2022'nin lider kadınları yarın açıklanıyor

EKONOMİ gazetesi, geleneksel hale getirdiği 8 Mart Kadınlar Günü etkinliklerinin programını bu yıl, ‘dayanışma’ temelinde oluşturdu. Yaşadığımız deprem felaketi, 8 Mart Kadınlar Günü faaliyetlerinin odağını oluşturdu.

Bu yıl 3’üncüsü düzenlenecek etkinlikler yarın (Cuma günü) saat 13.30’da EKONOMİ Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ’ın açılış konuşmasıyla başlayacak. 14.00-15.00 saatleri arasında “Deprem Sonrası Kadınlar Ekonomiye Nasıl Güç Katacak” konulu dijital platformda düzenlenecek panelde, deprem öncesi ve felaketin ardından yaşanan gelişmeler ışığında Türkiye ekonomisi değerlendirilecek. EKONOMİ Gazetesi Koordinatörü Didem Eryar Ünlü’nün moderatörlüğünü yapacağı panele KAGİDER Başkanı Emine Erdem, TİM Kadın Konseyi Başkanı Nilgün Özdemir, Elazığ’da faaliyet yürüten Seza Çimento Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık ve Kahramanmaraş merkezli Nazar Tekstil Yönetim Kurulu Üyesi Nazlı Ceylan Balduk Kurtul konuşmacı olarak katılacak.

Panelin ardından 13 kategoride verilen Lider Kadınlar Ödülleri sahiplerini bulacak.