Kadınlar yeni düzenin etkin aktörleri olacak

Merve YİĞİTCAN – İSTANBUL

DEİK Kadın Platformu’nun tanıtım toplantısı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, DEİK Başkanı Nail Olpak, DEİK Kadın Platformu Başkanı Ebru Özdemir, DEİK’in Kadın İş Konseyi Başkanları ve üyelerinin katılımlarıyla dün gerçekleşti. DEİK Başkanı Olpak, toplantıda yaptığı konuşmada, DEİK’te kadın temsilinin iyi bir konumda olduğunu söyleyerek, yönetim kurulunda 3 kadın üyenin, iş konseylerinde de 12 kadın başkanın bulunduğunu söyledi. İleriki dönemlerde daha fazla kadın üyenin başkan seçilmesini önemsediklerini ifade eden Olpak, “Ekonomi, siyaset ve ticaretin tek yönlü olarak ilerlemediği bir dönemdeyiz. Eskiden biz fizibiliteler yaptığımızda kar-zarar gibi durumlara bakardık. Bugün, birçok sosyal ve çevre etkisiyle bakıyoruz. Yeşil ve dijital dönüşümden bahsediyoruz. Bütün bu değişimlerin olduğu bir ortamda elbette kadınların rolü çok daha fazla” dedi.

İş hayatında ve STK’larda kadın temsiliyetinin artmasının, iş sahibi veya yönetici konumdaki kadın sayısına, kendilerinin de zaman ve kaynak ayırıp STK çalışmalarına gönül vermeleriyle de doğrudan ilişkili olduğuna işaret eden Olpak, “Bu bağlamda DEİK, hem yönetim kurulu seviyesinde, hem de İş Konseyi Başkanları ve yönetimleri seviyesinde kadın temsilinin yüksek olduğu kurumlardan birisi. Elbette bu bizim için yeterli değil. Kadınların iş dünyasında çok daha fazla ve etkin olmasını istiyoruz. DEİK ailemizdeki 90 kişilik çalışma arkadaşlarımızın yüzde 42’si kadınlardan oluşuyor. 4 genel sekreter yardımcımız var ve 2’si kadın. Geleceğin ekonomisinde de erkekler ve kadınlar birlikte olacak. Kadınlar yeni düzenin etkin aktörleri olacaklar. Küresel değer zincirinin yeniden şekillenmekte olduğu günümüzde kadın girişimciliğinin desteklenmesinin de önemini görüyoruz” diye konuştu. “DEİK’te kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık yapılması gereken ilaveleri de yeni platformumuzla birlikte değerlendireceğiz” diyen Olpak, şöyle devam etti: “Kadınların güçlenmesinin çarpan etkisi oluşturduğu ve ekonomik büyümeyi, gelişmeyi hızlandırdığını görüyoruz. Hayatımızın her alanında pek çok başarıya imza atan kadınlarımızla gurur duyuyoruz. Türk özel sektörünün dış dünyaya açılan penceresi DEİK ailesi olarak, iş dünyasında olduğu gibi hayatın her alanında kadınların destekçisi olmaya devam edeceğiz.”

Ebru Özdemir: Her alanda ‘%50’ kritik eşik

Toplantıda konuşan DEİK Yönetim Kurulu Üyesi ve DEİK/Türkiye-İspanya İş Konseyi Başkanı Ebru Özdemir, DEİK Kadın Platformu ile önemli bir adım attıklarını belirterek, platforma yönelik şu bilgileri paylaştı: “Bir yıl önce, DEİK’teki bir grup iş konseyi başkanı ve üyemiz ile birlikte çalışmaya başladık. Önce durum tespiti yaptık: DEİK bünyesinde, her düzeyde DEİK üyesi, iş konseyi yürütme kurulu üyesi, yürütme kurulu başkan ve başkan yardımcısı kadınların temsiliyetinin artırılması bir numaralı önceliğimiz. Her iş konseyi yürütme kurulunda en az bir kadın üyenin yer almasını zorunlu kılıyoruz. Ayrıca DEİK ailemize yeni üyelik kapsamında gelen kadın girişimcilere özel olarak 1 yıl süresince yüzde 50 oranında DEİK ve yüzde 30 oranında DEİK aidat indiriminin uygulanmasına karar verdik. Bununla birlikte DEİK’te temsilci sayısı 5’in üzerinde olan üye şirketler için 1; temsilci sayısı 10’un üzerinde olan üye şirketler için 2 üst düzey kadın yönetici dahil etmeleri halinde ilgili İş Konseyi üyelik aidatının 1 yıl süresince alınmamasına karar verdik. Bizim için her alanda ‘Yüzde 50’ kritik eşik. Bu seviyeye gelene kadar, ‘kadınları’ savunmamız ve desteklememiz gerekiyor.”