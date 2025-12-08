“Kadınları yok sayan kalkınma başarılı olamaz”

MAHİR SOLMAZ/DİYARBAKIR

Diyarbakır İş Kadınları Derneği (DİKAD) tarafından düzenlenen “DİKAD 2. Ekonomi Kadın Zirvesi”, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü’nün yıl dönümünde gerçekleşti.

DİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Müzeyyen Kaya, kadınların siyasetten ekonomiye, üretimden sosyal hayata kadar her alanda güçlenmesinin önemine dikkat çekti. Kaya, “Bugün Diyarbakır başka bir hikâye yazıyor. Üretimi, girişimciliği ve markalaşmayı konuşuyoruz. Bu huzur ikliminin sürmesi için biz kadınlar daha fazlasını yapmaya hazırız. Çünkü bir şehre kadın inanırsa o şehir yeniden doğar” ifadelerine yer verdi.

Zirvenin kapanış konuşmasını yapan Vali Murat Zorluoğlu, Diyarbakır’ın 12 bin 500 yıllık tarihiyle üretim, ticaret ve girişimcilik geleneğine sahip kadim bir şehir olduğunu belirtti. “Toplumun yarısını oluşturan kadınları dikkate almayan, kapsamayan, hesaba katmayan hiçbir kalkınma hamlesinin başarılı olma imkânı yoktur” diyen Zorluoğlu, bölgede kadınların iş gücüne katılım oranının (yüzde 22,7) Türkiye ortalamasının altında kaldığını ancak eğitimdeki yükselişin umut verici olduğunu söyledi. Vali Zorluoğlu, zirvenin yeni iş birliklerinin kurulmasına, projelerin doğmasına ve kalıcı bir iletişim ağının güçlenmesine zemin hazırlayan önemli bir platform olduğunu belirterek, programın şehir ekonomisine ve iş kadınlarına hayırlı olmasını diledi.