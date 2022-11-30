Kadirli-Sumbas il yolu kapsamında 140 parselde acele kamulaştırma

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, Kadirli-Sumbas il yolu ve kavşak bağlantı yolu projeleri kapsamında proje güzergahına rastlayan kesimlerde araziye girilebilmesi ve yapım çalışmalarının tamamlanabilmesi amacıyla Osmaniye'nin Kadirli ve Sumbas ilçelerindeki taşınmazlar ile üzerlerindeki müştemilat Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.

Karar doğrultusunda 140 parsele yönelik kamulaştırma çalışması yürütülecek.