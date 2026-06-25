Kafe ve restoranlarda yeni dönem: 1 Temmuz’da sistem değişiyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda tüketiminde şeffaflığı artırmak amacıyla tüketiciyi bilgilendirme yönetmeliğinde değişikliğe gitti. Yeni düzenlemeyle kafe ve restoranlarda sunulan yiyecek ve içeceklerin besin değerleri, kalori miktarları ve içerik bilgileri açık şekilde paylaşılacak. Uygulamayla tüketicilerin daha bilinçli ve sağlıklı beslenmesinin teşvik edilmesi hedefleniyor.

Menülerde hangi bilgiler yer alacak?

Düzenleme kapsamında işletmeler, tüketicilere sundukları ürünlere ilişkin belirli bilgileri menülerinde bulundurmak zorunda olacak.

Buna göre menülerde ürünün temel bileşenleri ve hammaddeleri, enerji (kalori) miktarı, alerjen madde içerikleri ile alkol veya domuz türevi bileşen içerip içermediğine ilişkin bilgiler yer alacak.

"Müşterilere bilgi sunumunda alternatif kanallar"

İşletmeler, zorunlu bilgileri müşterilerin kolaylıkla erişebileceği farklı yöntemlerle sunabilecek.

Bu kapsamda basılı menüler, yazı tahtaları, broşürler ve dijital ekranlar kullanılabilecek. QR kod sistemi tercih eden işletmelerin ise müşterileri bu sisteme yönlendiren açık bilgilendirmelere menülerinde yer vermesi gerekecek.

Zincir restoranlara QR kod uyum süresi verildi

Tarım ve Orman Bakanlığı, sektörün yeni sisteme uyum sağlayabilmesi amacıyla işletme büyüklüklerine göre kademeli bir geçiş takvimi oluşturdu.

Buna göre ulusal zincir restoranların düzenlemeye uyum sağlaması için son tarih 1 Temmuz 2026 olarak belirlendi. Aynı ilde üç ve daha fazla şubesi bulunan işletmelerin ise geçiş sürecini 31 Aralık 2026'ya kadar tamamlaması gerekiyor.

İşletmelere menü ve kalori bildirimi için kademeli geçiş

Düzenleme kapsamında diğer tüm işletmelerin içerik bildirimlerini 31 Aralık 2026 tarihine kadar sisteme entegre etmesi zorunlu tutuldu.

Kalori bildirimleri için ise daha uzun bir geçiş süresi tanınırken, işletmelerin bu yükümlülüğü en geç 31 Aralık 2027 tarihine kadar yerine getirmesi gerekecek.