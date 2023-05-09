Kahramanmaraş, depremin ardından 'savunma' desteği ile hayata dönüyor

BAKAN VAHİT KİRİŞCİ

TUSAŞ’ın 1 milyar TL’lik yatırımı kente umut oldu

■ Depremler bize şunu öğretti: Faydan uzak duracağız… İki, sıvılaşma kabiliyeti yüksek olan zeminden uzak duracağız. Üç ve en önemlisi, tarım alanından uzak olacağız. Yani ovalardan uzak olacağız, çünkü ovalar adeta balçık gibidir. Üzerine yapmayı planladığınız yapıları taşıma kabiliyeti olmayan zeminlerdir. Kahramanmaraş'ın yüzde 60'ı dağlık, yüzde 24'ü plato yüzde 16'sı da ovadan oluşuyor. Bu da bizim suyumuzu ve bereketimizi sağlıyor. İşte bu nedenle yeni yapılaşmayı bunları göz önüne alarak yapacağız.

■ Savunma Sanayi Başkanlığımız, 11 ilimizde 'Önce iskân sonra da istihdam' diye bir proje başlattı. Bu proje bizim açımızdan da bir can suyu niteliğinde. Her deprem iline bir savunma sanayi projesi yapılacak. Böylece hem savunmamız kentlere yayılacak, hem de o kentlerde insan kaynağı yetiştirilecek. Kahramanmaraş’ta TUSAŞ, 1 milyar TL’lik bir havacılık projesi başlatıyor. Bu kentimize umut oldu. Şu anda Türkoğlu OSB’de geçici bir mekan buldular. Orada faaliyetlerine başladılar. Başlangıç için 120, daha sonra 350, sonra da 500 kişinin istihdamını sağlayacaklar. Kalıcı yer olarak da havalimanımızın yanında yer alması doğru olacak. Kalıcı ünitenin orada oluşturulmasını teklif etmiştik bu da kabul gördü. Kurulacak tesisin bir mani oluşturmayacağına dair Sivil Havacılık’tan da onay çıktı. Kısa süre sonra da orada kalıcı olan bir üretim tesisi yapılmış olacak.

■ Kahramanmaraş bir tekstil kenti. Rahmetli Özal döneminde verilen teşviklerle bu alanda atılım yaptı. Yatırım, istihdam, üretime dönüştürme konusunda Kahramanmaraş öncü bir şehir. Ne teşvik aldıysa daha da fazlasını katarak yatırım yaptı. Sanayinin yüzde 70’ini tekstil oluşturuyor. İkinci alan bizim aslında tarihi bir işimizin devamı. Kahramanmaraş denilince akla, bakırcılık gelir. Bunun devamı niteliğinde metal mutfak eşyaları sektörümüz dünyaca ünlü hale geldi. Üçüncü önemli sektörümüz kuyumculuk. İstanbul’dan sonra en önemli merkezlerden biri. Bu alanda en önemli eksiğimiz bir marka oluşturamamış olmamız. Altınşehir Kuyumcu Kentimizde 363 bağımsız bölümümüz var. Orta hasarlı olduğu yönünde bir tespit yapıldı. Şu anda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız da bir çalışma yürütüyor. Orta hasarlı olması hasebiyle buraların güçlendirmesinin doğru olabileceği yönünde bir kanaat var.

■ Şu anda barınma tesislerinde barındırdığımız vatandaşların sayısı 591 bin 412. Misafirhanelerde, yurtlarda, çadırlarda ve konteyner’larda kalıyorlar. TOKİ'nin hali hazırda yapılmış konutlarına hızla yerleştirme yaptık. Depremden sonra en fazla göç veren ildik. Bayramdan sonra havaların da ısınmasıyla dönüşler çok oldu. Sanayide deprem öncesi yüzde 90’larda olan kapasite kullanımları tesisine göre yüzde 35 ile 45 arasında değişiyor.

BAŞKAN HAYRETTİN GÜNGÖR

Yardım yapan şehrin adını taşıyan çarşılar kuruluyor

■ İlk etapta çadırkentler oluşturuldu. Ardından konteyner kentlerin kurulumu ve kalıcı konutların temel atması gerçekleştirildi. Barınmasını sağladığımız vatandaşlarımızın ihtiyaçları da ekiplerimiz tarafından imkan ölçüsünde karşılanıyor. Belediyemiz tarafından günlük 15 bin kişiye yemek ulaştırıyoruz. Bunun yanı sıra toplu taşıma araçlarını biz finanse ediyoruz ve şehrimizde toplu taşıma ücretsiz. Hat yoğunluklarına göre sefer sayıları planlanıyor ve şuan şehir genelinde toplu taşımada 420 araç çalışıyor.

■ Yaşanan depremde esnafımızın da önemli bir bölümünün iş yerleri yıkıldı. Ticari hayatın canlanması amacıyla şehrimizde Geçici Esnaf Çarşıları kuruyoruz. Kardeş şehirler yardım yaptı bizde onların isimlerini çarşılarımıza verdik. Trabzon Çarşımız, Samsun Çarşımız, Kayseri Çarşımız var. Planladığımız 2 bin 600’ün üzerinde iş yeri var. Bugüne kadar da bin 821 iş yerini esnafımıza teslim etti. Bir yandan da bu çarşıların kurulum süreci aksamadan devam ediyor. Belediye olarak alt ve üst yapılarını biz yapıyoruz.

■ Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla planlama noktasında hassasiyetle devam ediyoruz. Tabi şehrimizdeki hasarlı yapılarla ilgili süreç devam ediyor. İtiraz olan yapılarla ilgili süreç işlerken bir yandan da enkaz kaldırma ve ağır hasarlı binaların yıkımı gerçekleştiriliyor. Burada da yüzde 95’lerin üzerinde bir seviyeye geldik. Bakanlığımız tarafından 77 bin bağımsız bölüm ve 30 bin köy evinin yapım süreçleri devam ettiriliyor. Yaklaşık 15 bin bağımsız bölümde temel atma ve ihale süreçleri tamamlandı. Geçtiğimiz haftada da Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın canlı bağlantıyla katıldığı programla ilk köy evlerimizi vatandaşımıza teslim ettik.

■ Kardeş ülkemiz Azerbaycan, kentimize önemli bir destek sağladı. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in canlı bağlantılarıyla şehir merkezimizde bin konutluk mahallenin inşası 24 derslikli okulun temel atma töreniyle başlamış oldu. Belediyemizin hemen karşısındaki alan, az katlı ve tüm Türkiye’ye örnek olacak bir mimari sunacak.

■ Yeni şehir planlamasında şehrin kültürel değerlerinin de ön plana çıkartılması noktasında yoğun çaba sarf ediyoruz. Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy’u şehrimizde ağırladık. Tabi şehrimizde hasar alan kültür varlıklarımız var. Bu yapılarla ilgili süreçleri değerlendirdik. İnşallah 1 yıl içerisinde kültür varlıklarımızın önemli bir kısmını ayağa kaldıracağız. Kahramanmaraş’ımız turizmde de bölgede bir numara olacak. İnşallah mimarisi, turizmi, sanayisi, tarımı, doğal güzellikleri ve kültürüyle yeniden ayağa kalkan bir Kahramanmaraş’ı kısa süre içerisinde görmüş olacağız.

Germanika mozaikleri için Arkeopark çalışması

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci (soldan üçüncü) ile Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör (soldan ikinci) EKONOMİ Gazetesi heyeti ile belediyede görüştü. EKONOMİ Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ, Genel Koordinatörü Vahap Munyar, Yayın Kurulu Başkanı Şeref Oğuz ile Yazı İşleri Müdürü Handan Sema Ceylan’ın sorularını yanıtladılar. Büyükşehir Belediye Başkanlığı makamında gerçekleştirilen toplantıda, kente özgü Maraş ceviz oyma bir kasanın içinde muhafaza edilen ve 5 Nisan 1925’te TBMM tarafından Kurtuluş Savaşı’nda gösterdikleri kahramanlıklar nedeniyle kente verilen İstiklal Madalyası da sergilendi. Başkan Güngör burada yaptığı açıklamada, kentin tarihine sahip çıkacaklarının altını çizerek, “Germanika Mozaiklerinin bulunduğu alanda da geniş çaplı bir çalışma başlatacağız. Kuracağımız Arkeopark’la turizmde de bölgede bir numara olacağız. 1400 dönümlük bir alan burası 8 bin 500 bağımsız bölüm var. Tümünü buradan taşıyacağımız bir formül üzerinde çalışıyoruz. Böylece kesintisiz şekilde mozaiklerimizi sergileyeceğiz" açıklamasında bulundu.

DERELER YENİDEN AÇILIYOR: Kahramanmaraş, şehir planının bir yıl içinde tamamlanması ve bir yıl da inşa çalışmalarının sürmesi bekleniyor. Yeni planda en dikkat çekici konu, yer altında tutulan derelerin artık üstlerin açılarak etraflarının yeşil alan olarak tasarlanması oldu.