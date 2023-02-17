Kahramanmaraş iş dünyası, kenti ayağa kaldırmak için taleplerini madde madde yazdı

İSTANBUL / EKONOMİ

Türkiye, hafızalardan kolay kolay silinemeyecek, iki büyük deprem felaketinin yaralarını sarmaya çalışıyor. Felaketin merkez üssü Kahramanmaraş’ta iş dünyası da hummalı çalışma içerisinde. Bir kez daha bir araya gelen sanayiciler, acil tedbirleri el yazısıyla tek tek kaleme aldı.

Kahramanmaraş Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Narlı ve Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Buluntu’nun altına imzasını koyduğu talepler şöyle:

Üretim üssü olması nedeniyle bölgede, sigortada yüzde 20 muafiyet, sigortaların mayıs ayına kadar uzatılması, kentin cazibe merkezi ilan edilmesi, 3 yıl ödemesiz 7 yıl ödemeli borçların faizlerinin silinmesi, deprem bölgelerinin il- ilçe bazında sadeleşmesi, elektrik ve doğalgaz teşviki, SGK muhtasar vergilerinin işçilere ödenmesi ve konteyner kent kurulması.

Türkoğlu OSB'ye ait bölge müdürlüğü kullanılamaz halde

Kahramanmaraş Sanayici ve Kahramanmaraş Sanayici ve İş İnsanları Derneği (KASİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mikail Utlu da tespit ettikleri sorunları ve atılması gereken adımları EKONOMİ ile paylaştı.

KASİAD Başkanı Mikail Utlu

KASİAD, bina ve makine konularında; TSK, DSİ ve KGM başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlardaki araç ve gereçlerin fabrikalardaki çalışmalara yardım etmesini, süreç hakkında bir yol haritası çizilerek depremzede sanayicilere hasar süreçleriyle bilgilendirme yapılmasını ve Türkoğlu OSB'ye ait bölge müdürlüğü binası kullanılmaz hale geldiği için yeni bölge müdürlüğü binası yapımı için destek bekliyor.

“Sigorta süreci daha iyi yönetilmeli”

KASİAD Başkanı Utlu, çevre ve şehircilik alanlarında ise şu tespitleri ve tedbirleri sıraladı:

Sigorta şirketleri sigorta sürecini muallakta bırakıyor. Sigorta şirketlerinin süreci hızlandırması için hasar tespit tutanaklarının hızlı ve nitelikli kişiler tarafından yapılmasını talep etmekteyiz.

Konut için hasar tespitine gelen yetkililerden ziyade bilhassa prefabrik ve çelik yapı sanayi yapısından anlayan kişilerin görevlendirilmesi gerekmektedir.

Sigortalı ve sigortacı arasındaki süreç bir süreye bağlanmalı ve eğer sigortalı ve sigortacı anlaşamıyorsa bir uzlaştırmacı kurumun devreye girmesiyle süreci belli bir zaman aralığında sonuçlandırması gerekiyor.

Çalışanlar için konteyner isteniyor

Sanayicilerin dikkat çektiği konulardan biri de insan kaynağı. Dün Adıyaman OSB, fabrikaların çalışır durumda olduğunu ancak barınma problemi nedeniyle işçilerin şehir dışına çıktığı için faaliyete geçemediklerini belirterek, barınma sorununu acil çözüm beklediklerini duyurmuştu.

KASİAD'ın ise çağrısı şu şekilde:

Firmalarımızda çalışan işçiler için 1000 adet konteyner talep ediyoruz.

Nitelikli eleman kaybını engellemek amacıyla konteyner kent yapılması talep etmekteyiz.

Firmalara çalışan sayısı kadar zimmetli konteyner verilmeli.

Depremzede çalışanlarının durumları iş hukuku açısından netleştirilmeli ve tüm depremzede çalışanlarının işsizlik maaşı bağlanmalı. Bunun yanında depremzede firmada aktif çalışmasına devam ederse işsizlik maaşı devam ederek mevcut maaşlarına devam edilmeli.

Dışarıdan gelecek işçilerin maaşlarına ek olarak yüzde 50 oranında işsizlik maaşı bağlanmalı.

Mevcut depremzede çalışanlarının iş akdini sonlandırıp başka bir ilde işe başlaması durumunda depremzede çalışanı vasfından çıkartılmalı.

Depremzede işçilerinin süreçleriyle alakalı bilgilendirme yapılmalı. Hasarı az olan işletmelerde insan kaynağı için ek çözümler bulunmalı.

10 yıl faizsiz kredi desteği talep ediliyor

Üretimin aksamadan sürmesi ve bölge ekonomisinin yeniden canlanmasının en önemli gereksinimlerinden biri de kuşkusuz finansman desteği. KASİAD, bu konuda ihtiyaçları şu şekilde belirledi:

SGK işveren desteğinin tamamının karşılanması.



10 yıl faizsiz kredi desteği verilmesi ve mevcut kredilerin 10 yıl vadeyle yapılandırılması.



Elektrik ve doğalgaz faturalarına teşvikler verilerek faturaların sübvanse edilmesi.



Elektrik ve doğalgaz fatura borçlarının ötelenmesi ve faizsiz taksitlere bölünmesi.



Sigortası olmayan firmalarımıza ve sigortası olup sigorta kapsamı dışında kalan firmalarımıza yapım desteği tanımlanması.



Kapanmamış teşvik belgelerinin en az 3 yıl uzatılması.



BDDK'nın 6 ay banka ödemelerinin ötelenmesi kararına istinaden gerekli düzenlemeler sağlanması.



Firmaların nakit akışı bozulmayacak şekilde alacak, borç, kredi, çek senet alacak ve borçları kurala bağlanması ve Sigortalardaki yüzde 20 sigortalı riski çıkartılması.