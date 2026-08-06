Kahramanmaraş TSO, 100'üncü yılında yeni hizmet binasına geçti

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ALİ ESKALEN/KAHRAMANMARAŞ

KMTSO’nun 100’üncü yılında şehre kazandırılan yaklaşık 184 milyon TL maliyetli yeni hizmet binası, odanın bir asırlık kurumsal birikimini modern hizmet anlayışı ve geleceğe yönelik vizyonuyla buluşturdu.

Kent protokolü, kamu kurumları, yerel yönetimler, siyaset, akademi, sivil toplum kuruluşları ve iş dünyasının yoğun katılımıyla gerçekleştirilen açılış töreni, Kahramanmaraş’ın deprem sonrası yeniden ayağa kalkma iradesinin de önemli göstergelerinden biri oldu.

Hisarcıklıoğlu: Kahramanmaraş ekonominin lokomotif şehirlerinden

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, törende yaptığı konuşmada Kahramanmaraş’ın Türkiye ekonomisindeki önemine dikkat çekti. Şehre 18’inci kez geldiğini belirten Hisarcıklıoğlu, Kahramanmaraş’ın güçlü sanayi altyapısı, üretim kültürü ve girişimci yapısıyla ülke ekonomisinde önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Kahramanmaraş’ın tekstil, iplik, metal mutfak eşyaları, kâğıt, çimento, gıda ve tarım sektörlerinde güçlü bir üretim altyapısına sahip olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, TUSAŞ yatırımıyla birlikte savunma sanayisinde de kentin önemli bir merkez haline geleceğini ifade etti.

6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri rahmetle anan Hisarcıklıoğlu, depremde ailesiyle birlikte yaşamını yitiren KMTSO’nun merhum Genel Sekreteri Yılmaz Ülker ile TOBB Yönetim Kurulu’nda birlikte görev yaptığı merhum Mehmet Balduk’u da dualarla andı.

Yeni hizmet binasının önemli bir vizyonun ürünü olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, “Yeni hizmet binası bir vizyon işidir. Üyesine en kaliteli hizmeti sunmayı ve şehrini zenginleştirmeyi amaçlayan çağdaş bir yönetim anlayışının eseridir.” dedi.

İş dünyasının finansmana erişim, yüksek faiz, kredi kısıtlamaları ve ihracatta rekabet kaybı gibi sorunlarla karşı karşıya olduğunu da dile getiren Hisarcıklıoğlu, TOBB’un bu sorunların çözümü için ilgili makamlarla temaslarını sürdürdüğünü belirtti. KGF kefaletli TOBB Nefes Kredilerinin yeniden başlatıldığını hatırlatan Hisarcıklıoğlu, reel sektörün desteklenmesi için çalışmaların devam edeceğini söyledi.

Hisarcıklıoğlu, “Ben umutsuz değilim; girişimci umutsuz olamaz. Birlik ve beraberlik içinde, istişareden ve ortak akıldan ayrılmadan bu zorlukları aşacağız. İnşallah Kahramanmaraş; ticarette, tarımda, sanayide ve ihracatta çok daha büyük başarılara imza atacaktır” diye konuştu.

Öksüz: Birlik ve dayanışmanın simgesi

KMTSO Meclis Başkanı M. Hanefi Öksüz ise odanın 100 yıllık geçmişinde Kahramanmaraş’ın ekonomik ve sosyal gelişiminde önemli sorumluluklar üstlendiğini söyledi. KMTSO’nun tüccar ve sanayicilerin ortak sesi olduğunu belirten Öksüz, üretim, yatırım, ihracat ve istihdamın artırılması için çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

6 Şubat depremlerinin ardından iş dünyasının ortaya koyduğu dayanışmanın kentin yeniden ayağa kalkmasında önemli rol oynadığını vurgulayan Öksüz, yeni hizmet binasının da bu ortak iradenin kalıcı bir eseri olduğunu söyledi.

Öksüz, “Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz yeni hizmet binamız, yalnızca fiziki bir yapı değil; Kahramanmaraş iş dünyasının birlik ve beraberlik ruhunun somut bir ifadesidir. Şehrimizin yaşadığı büyük felaketin ardından böylesine anlamlı bir eseri Odamızın 100’üncü yılında hizmete açmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.

Buluntu: Şehrin yeniden ayağa kalkma iradesi

KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu da yeni hizmet binasının açılışının tarihi bir anlam taşıdığını belirtti. KMTSO’nun 1926 yılında başlayan hizmet yolculuğunun yeni dönemde daha güçlü bir vizyonla devam edeceğini ifade eden Buluntu, binanın yalnızca bir hizmet merkezi değil, Kahramanmaraş ekonomisinin geleceğine yön verecek bir merkez olacağını söyledi.

Buluntu, “Bugün yalnızca yeni hizmet binamızın kapılarını açmıyoruz. Kahramanmaraş iş dünyasının umudunu, kararlılığını ve geleceğe olan inancını da yeniden yükseltiyoruz. Depremlerin ardından büyük acılar yaşadık, önemli kayıplar verdik. Ancak hiçbir zaman üretmekten, çalışmaktan ve şehrimizi yeniden ayağa kaldırma hedefimizden vazgeçmedik.” ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 184 milyon TL yatırımla hayata geçirilen yeni hizmet binasının üyeler için daha nitelikli hizmet sunulacak, yeni projelerin geliştirileceği ve yatırımcıların Kahramanmaraş’la buluşturulacağı bir merkez olacağını belirten Buluntu, “Bu eser, Odamızın 100’üncü yılında Kahramanmaraş’a sunduğu kalıcı bir armağandır” dedi.

Hedef: Yüksek katma değerli üretim

Kahramanmaraş’ın sanayi, ticaret, ihracat ve istihdam kapasitesini daha ileriye taşımak için çalışmaya devam edeceklerini belirten Buluntu, geleneksel sektörlerin gücünü korurken savunma sanayii, havacılık, ileri teknoloji, dijital dönüşüm, yeşil üretim ve yüksek katma değerli ihracat alanlarında da kenti güçlü bir noktaya taşımayı hedeflediklerini söyledi.

“Yeni hizmet binamızdan yükselecek her proje, her fikir ve her iş birliği Kahramanmaraş’ın kalkınmasına hizmet edecektir. Kamu kurumlarımız, yerel yönetimlerimiz, üniversitelerimiz ve iş dünyamızla birlikte Kahramanmaraş’ın yeni yüzyılını inşa edeceğiz” diyen Buluntu, binanın yapımına katkı sağlayan TOBB başta olmak üzere tüm kurum, kuruluş ve iş dünyası temsilcilerine teşekkür etti.

Konuşmaların ardından yeni hizmet binasının yapım sürecine katkı sağlayan kişi ve kuruluşlara teşekkür plaketleri takdim edildi. Daha sonra Hisarcıklıoğlu ve protokol üyelerinin katılımıyla açılış kurdelesi kesilerek bina hizmete açıldı.