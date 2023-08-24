  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Ekonomi
  3. Kahramanmaraş'ta 2 jeotermal alan için ihale
Takip Et

Kahramanmaraş'ta 2 jeotermal alan için ihale

Kahramanmaraş'ta 2 jeotermal kaynak su arama alanı için ihale yapılacağı bildirildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Kahramanmaraş Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki 2 jeotermal kaynak su arama alanının ihale tarihinden itibaren ayrı ayrı 3 yıl süreyle ruhsat sahibinin isteği, yasal şartları taşıması ve idarece uygun bulunması durumunda 1 yıl uzatma kaydıyla açık teklif suretiyle ihalesi yapılacak.

İhale, 4 Ekim Çarşamba saat 09:00 ve 09.30'da Kahramanmaraş Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığında yapılacak.

 