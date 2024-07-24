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Kahramanmaraş'ta bin 700 dekar açık alanda domates üretimi

Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde 1000 dekar kurutmalık, 700 dekar salçalık olmak üzere, toplam bin 700 dekar açık alanda domates üretimi yapılıyor.

Haber Merkezi
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Kahramanmaraş'ta bin 700 dekar açık alanda domates üretimi
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Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde 1000 dekar kurutmalık, 700 dekar salçalık olmak üzere, toplam bin 700 dekar açık alanda domates üretimi yapılıyor. İlçede Kadıoğlu ve Çobantepe mahallelerinde, salçalık olarak üretilen domatesler iç piyasada değerlendirilirken, kurutmalık domatesler sözleşmeli üretim yapılan ulusal firmalarca arazi kiralama ve üreticiden direkt ürün alım kanalıyla üretilen domatesler, kurutularak İzmir ve çevresindeki illere ulaştırılarak fabrikalarda ambalajlanıp Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere, yurtdışına ihraç ediliyor.

İlçe Tarım Müdürlüğü'nden açıklama

Konuyla ilgili Türkoğlu İlçe Tarım Müdürlüğü yaptığı açıklamada, "İlçe Tarım Müdürlüğü olarak üretimin her aşamasında üreticilerimizin yanında olup Türkoğlu ilçemize ve ülkemize katma değer kazandırmaya ve üreticilerimizi ekonomik anlamda kalkındırmaya devam edeceğiz" ifadesi kullanıldı.

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