Kahramanmaraş'ta elektrik şebekesi yapım işi ihale edilecek

Kahramanmaraş'ta yüksek gerilim (YG)-alçak gerilim (AG) elektrik şebekesi yapım işi için ihaleye çıkıldı.

Kahramanmaraş Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının ihale ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteğiyle Müteşebbis Heyet Başkanlığı sorumluluğunda Kahramanmaraş Organize Sanayi Bölgesi alanına ait YG-AG elektrik şebekesi yapım işi kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecek.

Geçici teminat bedeli 6 milyon 34 bin 825 lira olan ihale, 11 Haziran Perşembe günü saat 10.00'da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Ankara'nın Çankaya ilçesindeki yeni hizmet binasında yapılacak.

