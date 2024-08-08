Kahramanmaraş'ta sanayi tesisleri ayağa kalktı: 16 firma listeye girdi

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkan Vekili Mahmut Arıkan, İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan 'Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu' listesine 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'tan 16 firmanın girdiğini belirtti. Arıkan, " Kahramanmaraş, bu depremden sonra çok büyük bir göç vermedi. Gidenler kısa sürede tekrar şehrine ve çalıştığı işletmelere döndü. Kahramanmaraş sanayisi toparlandı" dedi.

İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan '2023 yılı Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu' listesinde 6, yakın zamanda açıklanan ikinci 'Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu' listesinde 10 olmak üzere Kahramanmaraş'tan 16 şirket listeye girmeyi başardı. Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkan Vekili Mahmut Arıkan, 6 Şubat 2023'te meydana gelen 2 büyük yıkıcı depremin merkez üssü Kahramanmaraş'tan 16 firmanın listeye girmesinin çok önemli olduğunu söyledi.

'Büyük bir başarı'

6 Şubat'ın Kahramanmaraş için hem maddi hem de manevi olarak çok yıkıcı bir tarih olduğunu ifade eden Arıkan, aradan geçen zamanda kent sanayisinin toparlanmaya başladığını vurgulayarak, "Depremlerin ardından sanayici ve halk beraber, hep birlikte el ele vererek çok kısa sürede toparlanmaya başladı. Sanayicilerimizin büyük bir kısmı da deprem hasarlarını üzerinden attı. Bunun da en güzel, en iyi örneğini İstanbul Sanayi Odası'nın büyük sanayi kuruluşları arasına Kahramanmaraş'tan 16 firma sıralamaya girdi. İstanbul Sanayi Odası'nın bu çalışmasına depremden sonra 16 firmanın girmesi büyük bir başarı" dedi.

'Bu yıl ihracatta büyük bir toparlanma var'

Depremin ardından gerek sanayicilerin gerekse de çalışanların şehri terk etmediğini söyleyen Arıkan, "Depremden sonra deprem olan illerin en büyük problemi, göç vermesiydi. Kahramanmaraş, bu depremden sonra çok büyük bir göç vermedi. Gidenler kısa sürede tekrar şehrine ve çalıştığı işletmelere döndü. Kahramanmaraş sanayisi toparlandı. Kahramanmaraş hem iplik üretimi hem dokuma ve örmede, boyalı kumaşta Türkiye'nin çok önemli bir üretim üssüdür. Depremden dolayı ilk 2-3 ay sanayi tesislerinin çok az bir kısmı çalışmıştı. Bu nedenle ihracatta geçen yıl düşüş oldu. Ama bu yıla baktığımızda ihracatta büyük bir toparlanma var. Bu yıl yapacağımız çalışmalar ile ihracatımızı yine deprem öncesi rakamlara ulaştıracağımıza inanıyoruz. Depremin ardından kısa sürede bu şehrin tüm insanları el ele vererek Kahramanmaraş'ı ayağa kaldırılmış oldu. Kahramanmaraş sanayicisi, üretimi ile ünlü markaların tedarikçisi durumundadır. Dünyanın en sayılı markalarına, en gözde markalarına Kahramanmaraşlı sanayiciler üretim yapıyor. Depremin ardından hızla normalleşme adına çalışan sanayicimiz üretmeye ve istihdam oluşturmaya dolayısıyla da yoluna devam ediyor" diye konuştu.