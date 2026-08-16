Kahve Dünyası'nın sahibi Birol Altınkılıç hayatını kaybetti

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Altınmarka Grubu'nun kurucusu ve Kahve Dünyası'nın sahibi iş insanı Birol Altınkılıç, hayatını kaybetti. 1992 yılında kurduğu şirketi yıllar içinde büyüten Altınkılıç, kakao, çikolata ve kahve sektörlerinde Türkiye'nin önde gelen şirketlerinden birinin oluşmasına öncülük etti.

Altınkılıç, Forbes'ın 500 milyon dolarlık servetiyle 2020 yılında Forbes'ın 'En zengin 100 Türk' listesine girmişti.

Ailesi ile birlikte Monte Carlo'dayken kalp krizi geçirdi

Birol Altınkılıç, doğum günü kutlaması için ailesiyle birlikte gittiği Fransa'daki Monaco Prensliği'ne bağlı Monte Carlo'da kalp krizi geçirdi ve yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Altınkılıç'ın vefatı, yakınları ile birlikte iş dünyasında üzüntüyle karşılandı.

1992 yılında başlayan girişimcilik yolculuğu

Birol Altınkılıç, 1992 yılında kurduğu Altınmarka Grubu'nu zaman içinde büyüterek kakao, çikolata ve kahve sektörlerinde önemli bir yapının oluşmasını sağladı. Altınkılıç'ın girişimcilik yolculuğunda özellikle kakao ve çikolata üretimine yönelik yatırımlar öne çıktı.

Kuruluşundan itibaren büyüyen Altınmarka Grubu, faaliyet gösterdiği sektörlerde Türkiye'nin önde gelen şirketlerinden biri haline geldi.

Kahve Dünyası markasını büyüttü

Altınmarka Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Kahve Dünyası da yıllar içerisinde Türkiye'nin en bilinen kahve ve çikolata markalarından biri konumuna geldi.

Birol Altınkılıç'ın iş hayatındaki çalışmaları, özellikle kakao ve çikolata üretimi alanındaki yatırımlarıyla dikkat çekti. Altınkılıç, kurduğu şirket ve geliştirdiği yatırımlarla iş dünyasında uzun yıllar faaliyet gösterdi.

Cenaze töreninin detayları bekleniyor

Birol Altınkılıç'ın hayatını kaybetmesi, iş çevrelerinde ve kendisini tanıyanlar arasında üzüntüyle karşılandı. Altınkılıç'ın cenaze törenine ilişkin detayların ise ailesi tarafından paylaşılması bekleniyor.