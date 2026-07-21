Kahve fiyatları arttı, alışkanlıklar değişti: Rota çekirdek kahveye döndü

Artan kahve fiyatları, tüketicilerin satın alma alışkanlıklarını değiştiriyor. İtalyan kahve üreticisi Lavazza'ya göre tüketiciler, daha az kahve tüketmeyi ancak daha kaliteli çekirdek kahve ve profesyonel kahve makinelerine yatırım yapmayı tercih ediyor.

Financial Times'a konuşan Lavazza Yönetim Kurulu Başkanı Giuseppe Lavazza, evde kafe kalitesinde kahve hazırlama eğiliminin güçlendiğini belirterek, en dikkat çekici değişimin çekirdek kahveye yönelim olduğunu söyledi.

Lavazza, tüketicilerin daha az kahve içse de kaliteye daha fazla önem verdiğini ifade etti.

Çekirdek kahve satışları hızlandı

Nielsen verilerine göre, İngiltere'de mayıs ayında sona eren 12 aylık dönemde çekirdek kahve satış hacmi yüzde 20,3 arttı. Aynı dönemde evde tüketilen kahve pazarının toplam büyümesi ise yüzde 2,8'de kaldı.

Çekirdek kahvenin satış değeri yüzde 36,8 yükselirken, otomatik çekirdek kahve makinelerinin satışları da yüzde 33,5 artış gösterdi.

Benzer eğilim Avrupa'nın diğer büyük pazarlarında da görüldü. Çekirdek kahve satışlarının değeri Fransa'da yüzde 35, İtalya'da yüzde 33 ve Almanya'da yüzde 31,2 arttı.

Lavazza, Almanya'da çekirdek kahve pazarının ilk kez geleneksel öğütülmüş kahve pazarını geride bıraktığını belirtti.

Yüksek fiyatlar tüketici tercihlerini değiştirdi

Son yıllarda olumsuz hava koşulları ve düşük rekolte nedeniyle arabica ve robusta çekirdeklerinin fiyatlarında yaşanan sert yükseliş, perakende fiyatlarına da yansıdı.

İngiltere'de evde tüketilen kahvenin fiyatı mayıs ayında yıllık bazda yüzde 6,3 artarken, ABD'de de tüketicilerin çekirdek kahveye yöneldiği görüldü.

Nielsen verilerine göre ABD'de 27 Haziran'da sona eren 52 haftalık dönemde çekirdek kahve satışları adet bazında yüzde 3,2 artarken, kapsül kahve satışları yüzde 4,9, öğütülmüş kahve satışları ise yüzde 3,9 geriledi.

Fiyatlarda indirim beklentisi zayıf

Lavazza, kahve çekirdeği fiyatları geçen yılki zirvelerinden gerilemesine rağmen perakende fiyatlarında kısa vadede indirim için uygun koşulların oluşmadığını değerlendirdi.

Cnbc-e'nin aktardığına göre şirket, Brezilya ve Vietnam'da güçlü hasat dönemlerine ihtiyaç duyulduğunu, hava koşullarına ilişkin belirsizliklerin ise arz üzerinde baskı oluşturmayı sürdürdüğünü belirtti.

Giuseppe Lavazza, yüksek fiyatların üreticilerin satış baskısını azalttığını, kavurucu şirketlerin ise fiyatların gerilemesini bekleyerek daha temkinli alım yaptığını ifade ederek, kahve piyasasında yüksek oynaklığın kalıcı hale geldiğini söyledi.