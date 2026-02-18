Kahve fiyatlarını bu kez iklim krizi vurdu: Rekolte riski ve fiyat baskısı artıyor

Climate Central tarafından yayımlanan yeni analiz, dünya kahve üretiminin büyük bölümünü sağlayan 25 ülkede sıcaklık artışlarının hız kazandığını ortaya koydu.

Araştırmaya göre, 2021–2025 yılları arasında iklim değişikliğine bağlı olarak zararlı seviyedeki aşırı sıcaklıkların süresi ortalama 47 gün uzadı. Bu durumun, özellikle kahve üretiminde verim ve kalite üzerinde baskı oluşturabileceği değerlendiriliyor.

Dünya üretiminin yaklaşık yüzde 75’ini sırtlayan Brezilya, Vietnam, Kolombiya, Etiyopya ve Endonezya gibi ülkelerde ise 30 derecenin üzerindeki gün sayısında ortalama 57 günlük bir artış yaşandı.

Üretimdeki riskler ve fiyat artışı

Söz konusu tablo ise sadece tarladaki mahsulü değil, nihai tüketicinin fincanına kadar uzanan kalite ve fiyat dengesini de sarstı. Geçtiğimiz yıl kahve fiyatlarındaki yükselişte ABD’nin Brezilya’dan ithal edilen ürünlere uyguladığı gümrük vergileri önemli bir rol oynamıştı. Son dönemdeki küresel fiyat hareketliliğinde ise üretim bölgelerinde sıklaşan aşırı hava olayları etkili olmaya başladı.

Climate Central Bilimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Kristina Dahl ise büyük üretici coğrafyalarda kahve bitkilerine zarar verebilecek aşırı sıcak günlerin çoğaldığını belirterek, "Kahvemiz risk altında" uyarısında bulundu.

Arabica ve Robusta türleri tehlikede

Küresel kahve arzının temelini oluşturan Arabica ve Robusta türleri, değişen iklim koşullarından farklı şekillerde etkileniyor. 30 derecenin üzerindeki sıcaklıklar Arabica bitkisi için son derece zararlı görülürken, Robusta için ise ideal seviyenin altındaki bir gelişime neden oluyor.

İklim izleme verileri, son üç yılın dünya genelinde kayıtlara geçen en sıcak dönem olduğunu teyit ediyor. Yaşanan gelişmeler, önümüzdeki yıllarda kahve üretimindeki iklim kaynaklı risklerin daha belirgin bir hal alacağını gösteriyor.