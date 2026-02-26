Kahvenin faturası milyar doları aştı

MERVE YİĞİTCAN

Türkiye’de son yıllarda artan kahve tüketimi, bu kalemde ithalatın faturasını da kabarttı. Kahve ve kahve bazlı ürünlerde toplam ithalat son 5 yılda yüzde 209 artarak 375,6 milyon dolardan 1,16 milyar dolara yükseldi. Geçen yıl yapılan toplam kahve ithalatının yarısı ise sadece bir ülkeden geldi. 2025’te en fazla kahve ithalatı yapılan ülke 568,5 milyon dolarla Brezilya oldu.

Kahve ithalatı hesaplanırken, ürün sınıflandırmasına göre HS4 düzeyinde 0901 (Kahve, kahve kabuk ve kapçıkları, içinde herhangi bir oranda kahve bulunup kahve yerine kullanılan ürünler) grubu ile HS6 düzeyinde 210111 (Kahve hülasa, esans ve konsantreleri) ile 210112 (Esası hülasa, esans ve konsantre veya kahve olan müstahzarlar) baz alındı.

TÜİK’in 2025 yılına ilişkin açıkladığı dış ticaret verilerine göre, geçen yıl HS4 düzeyinde 0901 kodlu kahve ithalatı bir önceki yıla göre yüzde 83 artarak 497 milyon dolardan 909,2 milyon dolara yükseldi. Bu kalemde 2021-2025 yıllar arasında yapılan kahve ithalatındaki artış ise yüzde 291 oldu. HS6 düzeyinde 210111 ve 210112 kodlu kahve bazlı ürün ithalatı da, 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 30 artışla 201,8 milyon dolardan 262,7 milyon dolara yükseldi. Kahve ithalatını kapsayan bu 3 kalemin toplamına bakıldığında ise ithalat 2024’ten 2025’e yüzde 66 artarak 698,9 milyon dolardan, 1 milyar 160 milyon dolara ulaştı. Toplam kahve ithalatında son 5 yıllık artış ise yüzde 209 olarak hesaplandı.

İthalatın yarıdan fazlası Brezilya’dan

Peki kahve tüketiminde hangi ülkeler öne çıktı? Burada HS4 düzeyinde kahve ithalatı baz alınarak yapılan incelemede, Brezilya’nın açık ara zirvede olduğu görülüyor. Buna göre Türkiye’nin Brezilya’dan kahve ithalatı geçen yıl yüzde 79 artışla 317,8 milyon dolardan 568,5 milyon dolara dayandı. Brezilya’nın ardından geçen yıl en fazla ithalat yapılan ikinci ülke 43,5 milyon dolarla Hollanda olurken, bu iki ülkeyi 39 milyon dolarla Kolombiya, 35 milyon dolarla Almanya, 33 milyon dolarla da Etiyopya takip etti.