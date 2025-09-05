Kahvenin fiyatını kalitesi değil semti belirliyor

HATİCE İLKİMEN - ESMA ÇELİK

İstanbul’un farklı semtlerinde kahve fiyatları büyük bir çeşitlilik gösteriyor. Özellikle Türk kahvesi, Americano ve Latte başta olmak üzere hem sıcak hem de soğuk kahve seçeneklerinde birkaç katlık fiyat farkları görülüyor. İstanbul’un merkezi ve popüler bölgelerinde kahve fiyatları ciddi boyutlara ulaşırken, bazı bölgelerde kahve daha uygun fiyatlarla sunuluyor. Örneğin, Esenler’de 100 TL olan bir Americano, Caddebostan’da 225 TL’ye kadar ulaşabiliyor. Kahve fiyatlarının yalnızca kahvenin kalitesiyle değil, bulunduğu mekan ve hatta müşteri profiliyle de doğrudan ilişkili olduğunu söylemek mümkün. İstanbul’da kahve artık sadece bir içecek değil; şehrin farklı semtlerinde kahve içmek, bir deneyim, bir sosyal tercih ve küçük bir lüks hâline geldi.

İstanbul’da kahve fiyatları semte ve mekâna göre büyük farklılık gösteriyor. En uygun Ice Latte fiyatı 105 TL ile Esenler’de bulunurken, en yüksek fiyat 258 TL’ye kadar çıkıyor ve bu rakam Kadıköy’ün Caddebostan semtinde görülüyor. Caddebostan’daki Grön Coff ee’nin, fiyat skalası Americano için 225 TL’den başlıyor ve Ice Latte için 258 TL’ye kadar çıkıyor. Beşiktaş’ta hizmet veren Cup of Love Coffee ise nispeten daha uygun fiyatlı alternatifler arasında. Burada Americano 150 TL, Ice Latte ise 190 TL’den satışa sunuluyor. Kartal’daki Brewfee Coff ee’de Americano 125 TL, Latte 135 TL iken Ice Latte 150 TL’ye kadar çıkıyor. Fatih’te bulunan Coffee No.4, merkez lokasyon olmasına rağmen fiyatları ile tüketiciyi rahatlatıyor. Burada Americano 115 TL, Ice Latte 145 TL’den satışa sunuluyor. Başakşehir’de Afife Cafe ise tüm kahve çeşitlerinde sabit bir fiyat uygulaması yapıyor: 140 TL. Esenler’de Sitare Coff ee ise en uygun fiyat seçeneklerinden biri olarak öne çıkıyor; Americano ve Ice Americano 100 TL, Latte ve Ice Latte 105 TL. Nişantaşı’nda Let’s Winkk Coffee’de fiyatlar Americano için 165 TL, Ice Latte için 190 TL olarak belirlenmiş. Bebek’teki Momo Bebeköy’de fiyatlar Americano için 146 TL’den başlıyor, Ice Latte ise 192 TL’ye kadar çıkıyor. Son olarak, Suadiye’deki Meet Lab Coffee’de Americano 165 TL, Ice Latte ise 200 TL olarak tüketicilere sunuluyor.

Semte göre kahve fiyatlarında 2,5 katlık fark göze çarpıyor

Türk kahvesi Esenler’de 80 TL Caddebostan’da 170 TL

İstanbul’un farklı semtlerindeki kahve mekânlarında satılan Türk kahvesi fiyatları da dikkat çekiyor. Klasik bir lezzet olan ve kültürel mirasımızın en önemli sembollerinden sayılan Türk kahvesi, artık bazı semtlerde neredeyse lüks bir içecek haline gelmiş durumda. En yüksek fiyat 170 TL ile Caddebostan’da karşımıza çıkıyor. Kadıköy Moda’da ortalama 160 TL’ye satılan Türk kahvesi de yüksek fiyatıyla dikkat çekiyor. Üsküdar Kanlıca’da 150 TL, Nişantaşı’ndaki 150 TL, Kartal’da 95 TL, Başakşehir’de 90 TL, Esenler’de 80 TL fiyatla sunuluyor. Fiyat skalası incelendiğinde, İstanbul’da Türk kahvesi içmek isteyen bir kişinin ödeyeceği ücretin 80 TL ile 170 TL arasında değiştiği görülüyor. Bu tablo, aynı şehir sınırları içinde en pahalı ve en ucuz Türk kahvesi arasında iki kattan fazla fiyat farkı bulunduğunu ortaya koyuyor.

Bir bardak kahve fiyatını deneyim ve ambiyans belirliyor

İstanbul’da özellikle popüler ve turistik bölgelerde fiyatların ciddi boyutlara ulaştığı gözlemlenirken, bazı semtlerde kahve keyfini daha uygun maliyetlerle yaşamak mümkün. Bu fiyat farklılıklarının hem kira maliyetleri hem de bölgesel talep farklılıklarından kaynaklandığı belirtiliyor. Tüketiciler ise fiyatları değerlendirirken yalnızca kahvenin türüne değil, servisin kalitesine ve kafelerin sunduğu ortam deneyimine de dikkat ediyor. Artan fiyatlar karşısında bazı kahve severler, daha uygun fiyatlı kafelere yönelirken, bazıları ise kaliteli deneyim ve ambiyans için yüksek fiyatları göze alıyor. Ayrıca, sosyal medya etkisi ve mekanların marka değeri de fiyatları etkileyen önemli faktörler arasında. Özellikle Instagram ve TikTok gibi platformlarda fotoğraf çekmeye uygun dekorasyonlar sunan kafeler, yüksek talep görerek fiyatlarını artırabiliyor. Bunun yanı sıra, kahve kültürünün yaygınlaşmasıyla birlikte özel çekirdek, latte art gibi ek hizmetler de fiyatları yükselten unsurlar arasında sayılıyor. Ayrıca, kimi tüketiciler için tercih edilen kafe yalnızca kahve içilen bir yer değil, aynı zamanda sosyal statüyü yansıtan bir tercih haline geliyor. Bu açıdan kahve deneyimi, sosyal çevrede beğeni toplamak veya küçük bir prestij unsuru olarak da görülebiliyor. Sonuç olarak, İstanbul’da kahve fiyatları sadece ekonomik değil, aynı zamanda kültürel ve sosyal dinamiklerle de şekilleniyor.

Zincir kafelerde küçük boy kahve fiyatları 150 TL'ye kadar çıkıyor

Starbucks, Nevada, Kahve Dünyası ve Coffy gibi popüler zincir kafelerdeki fiyatların ise birbirine daha yakın olduğu görülüyor. Starbucks’ta küçük boy Americano ve Ice Americano 115 TL’den, Latte ve Ice Latte ise 134 TL’den satılıyor. Türk kahvesi ise 95 TL’ye sunuluyor. Nevada’da fiyatlar biraz daha yüksek; küçük boy Ice Latte 150 TL’ye kadar çıkarken, Türk kahvesi 100 TL’den satılıyor. Kahve Dünyası’nda küçük boy içecek fiyatları orta seviyede kalıyor; Americano 100 TL, Latte 120 TL, Ice Americano ve Ice Latte 140 TL olarak belirlenmiş. Türk kahvesi ise 95 TL’den tüketiciye sunuluyor. En uygun fiyatlar ise Coffy’de görülüyor; küçük boy Americano ve Latte 90 TL, Ice Americano ve Ice Latte 105 TL, Türk kahvesi ise 90 TL’den satışa sunuluyor. Fiyat skalası incelendiğinde, İstanbul’da zincir kafelerden küçük boy kahve almak isteyenlerin ödeyeceği ücretin 90 TL ile 150 TL arasında değiştiği görülüyor.