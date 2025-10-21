KAİSDER desteğiyle, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi’ne 4 yeni dil laboratuvarı kazandırıldı

ANKARA (EKONOMİ)

Açılışta konuşan HMKÜ Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren, üniversitenin daha önce yabancı dil eğitimine yönelik bir merkezinin bulunmadığını belirterek, yeni laboratuvarların bu alandaki büyük bir eksikliği gidereceğini söyledi.

Depremin ardından KAİSDER’den Aynur Aydoğan ile tanıştıklarını belirten Eren, bu görüşmede “Ne yapabiliriz?” sorusuna karşılık dil laboratuvarı talebinde bulunduklarını kaydetti.

KAİSDER Yönetim Kurulu Başkanı Mehlika Gider ise derneğin sadece ekonomik alanda değil, toplumsal alanda değer yaratmaya önem verdiğini bildirirken, bunların başında eğitimin geldiğini kaydetti.

Eğitime yapılan yatırımın, bölgelerin ekonomik değer yaratmasına, üretim ve ihracatta başarılı olunmasına doğrudan katkı sağladığını ifade eden Gider, “O yüzden depremden etkilenen Hatay ilimizde, çok değerli üniversitemiz olan Mustafa Kemal Üniversitesi’nde, eğitimin nitelikli ve sürdürülebilir bir şekilde devamı için Dil Laboratuvarları kurduk” dedi.

Açılış töreni kapsamında; laboratuvarların kurulmasına doğrudan katkı sağlayan KAİSDER üyeleri Aynur Aydoğan, Elif Saçak Köksoy, Kırçiçeği Korkmaz, Canan Karalar, Burcu Ketrez ve İrem Kolbakır’ın katılımıyla bir de panel düzenlendi.

KAİSDER üyesi kuruluşlar MEİSER, GRUP CAM, OFFİ, EIGEN, DENİZ YAPI ve TED Üniversitesi’nin katkıları ile hayata geçen 4 ayrı derslikte, aynı anda 120 öğrenciye eğitim verebilecek. Sınıflar, son teknoloji ile donatılmış akıllı tahtalar, modüler sıra, ergonomik çalışma koltukları ve dil modülü ile eğitim malzemelerine sahip.