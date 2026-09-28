Kalibaf'tan Bessent'e petrol fiyatlarını ironik yanıt

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Kalibaf, petrol fiyatlarındaki savaş öncesine göre 35 doların üzerindeki artışın Bessent’in sözleriyle çeliştiğini vurguladı.

"Hürmüz Boğazı'na dolar basma makine koymuşlar"

Kalibaf, Bessent'in açıklamalarına inananlara seslenerek, "Hürmüz Boğazı'na bedava bir dolar basma makinesi koymuşlar, buyurun gidip alın." dedi.

Kalibaf, "Ya piyasa petrolü bu kadar yüksek fiyatlardan satın alacak kadar aptal ya da ABD'nin hikaye anlatma mekanizması aldatıyor." ifadelerini kullandı.