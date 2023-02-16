Kalkınma ajanslarının bütçe payları belirlendi

ANKARA (EKONOMİ)

Kalkınma Ajansları için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesinden ayrılan transfer ödeneğinin dağıtılma esasları belirlendi. Buna göre 774 milyon 641 bin liranın yarısına karşılık gelen 387 milyon 320 bin lirası 26 ajansa doğrudan dağıtılacak.

Yüzde 30’u öncelik deprem, sel gibi afetlerin etkilerini azaltmak için hazırlanan projelerde olmak üzere acil nitelikte kaynak ihtiyacı için, yüzde 20’si ise ajansların 2022 yılı performanslarına göre dağıtılacak.

Yüzde 50’lik dilimde en yüksek kaynak 20 milyon 264 bin lira ile Van, Muş, Bitlis, Hakkari illerini kapsayan ajansa aktarılacak.

Depremin ağır hasar verdiği Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye illerini kapsayan ajansa ise 17 milyon 820 bin liralık kaynak aktarılacak.