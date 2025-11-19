Kalkınma programları kırsalda hem istihdam hem de refah yaratıyor

2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan yapılan derlemeye göre, Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi çerçevesinde tarım ve kırsal kalkınma programlarının daha etkin uygulanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Kırsal kalkınmanın desteklenmesi amacıyla Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi ve IPARD programları kapsamında finansman sağlanıyor. Ayrıca, bireysel sulama sistemleri, tarımsal yayım ve danışmanlık, Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sistemi'ne katılım primi destekleri veriliyor.

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında, tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesi konusunda yeni tesis kurulması, mevcut tesislerin kapasitesinin artırılması ve yenilenmesine ilişkin yatırım projelerine yüzde 50 hibe desteği veriliyor.

Programla, 2006-2025 yıllarında 20 bin 856 projeye 9,38 milyar lira hibe desteği sağlandı. Program çerçevesinde 19,8 milyar lira tutarında yatırım faaliyete geçirilirken, bu projelerle 126 bin 877 kişi istihdam edildi. Bu yıla ilişkin destekleme kapsamında 4 bin 46 proje programa alındı ve 8,9 milyar lira hibe desteği tahsis edildi.

IPARD Programı'yla 105 bin 680 kişi iş imkanı sağlandı

IPARD Programı'yla da kırsal alanlarda tarım ve hayvancılık ürünlerinin işlenmesi, bitkisel üretim, yenilenebilir enerji, kırsal turizm ve zanaatkarlık gibi alanlarda projeler destekleniyor. Programla kırsal alanda ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi ve gelişimi, sosyo-ekonomik kalkınmanın sağlanması, istihdamın artırılması ve kırdan kente göçün önlenmesi amaçlanıyor.

Bu doğrultuda gerçek ve tüzel kişilere, üretici örgütlerine ve kooperatiflere yüzde 50-75 oranlarında hibe desteği veriliyor. 2011 yılında 42 ilde başlayan program, 2024 yılından itibaren tüm illerde uygulanıyor.

Program kapsamında 29 Eylül itibarıyla hibe miktarı 1,9 milyar avroya, tamamlanan proje sayısı 25 bin 608'e ulaştı. Devam eden proje sayısı 348, desteklenen genç yatırımcı sayısı 13 bin 814, desteklenen kadın yatırımcı sayısı 6 bin 578 oldu. Program kapsamında oluşturulan istihdam da 105 bin 680 kişiyi buldu.