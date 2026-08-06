Kalyon İnşaat BAE'nin ilk yüksek hızlı demir yolu hattının yapımına başladı

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kalyon İnşaat, uluslararası faaliyetlerine devam ediyor.

BAE'nin ulusal demir yolu ağının geliştiricisi ve işletmecisi Etihad Rail tarafından ihale edilen Abu Dabi-Dubai Yüksek Hızlı Demiryolu Projesi'nin Abu Dabi bölümünü üstlenen uluslararası konsorsiyumda yer alan şirket, ülkenin ilk yüksek hızlı demir yolu hattının yapım çalışmalarına başladı.

BAE merkezli National Projects and Construction ve Trojan Tunneling ile Çin merkezli China State Construction Engineering Corporation ortaklığında yürütülen projede inşaat faaliyetleri planlanan takvim doğrultusunda sürüyor.

Etihad Rail'in toplam 13 milyar dolar yatırım bedeliyle BAE genelinde yaklaşık 900 kilometrelik yolcu taşımacılığı demir yolu ağı kurma vizyonunun parçası olan proje, bölgenin stratejik ulaşım projeleri arasında yer alıyor.

Proje tamamlandığında ülkenin en büyük iki emirliği olan Abu Dabi ile Dubai arasındaki seyahat süresi yaklaşık 1,5 saatten 30 dakikaya düşecek.

Mevcut demir yolu hatlarının yaklaşık 200 kilometre/saat (km/saat) işletme hızına sahip olduğu BAE'de 320 km/saat işletme hızına ulaşacak hat, ülkenin ilk yüksek hızlı demir yolu hattı olma özelliğini taşıyacak.

Toplam uzunluğu 150 kilometre olan Abu Dabi-Dubai yüksek hızlı tren hattının Abu Dabi bölümünde, yaklaşık 97 kilometrelik demir yolu hattı ve 4 istasyon inşa edilecek.

Güzergah, çift tüp olarak tasarlanan 11,2 kilometre tünel de içerecek. Projenin 2031'de tamamlanması hedefleniyor.

"Proje, küresel mühendislik gücümüzün somut göstergesi niteliğinde oldu"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kalyon İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Murathan Kalyoncu, projenin, Kalyon İnşaat'ın küresel mühendislik gücünün ve uluslararası arenadaki güvenilirliğinin somut bir göstergesi niteliğinde olduğunu belirtti.

Projenin, yalnızca Birleşik Arap Emirlikleri için değil, küresel ölçekte demir yolu mühendisliği açısından da son derece stratejik bir yatırım olduğuna dikkati çeken Kalyoncu, şunları kaydetti:

"Kalyon İnşaat olarak, uluslararası ortaklarımızla birlikte bölgede ilk olacak bu önemli projede yer almaktan büyük gurur duyuyoruz. Türkiye'de ve dünyanın farklı coğrafyalarında hayata geçirdiğimiz büyük ölçekli altyapı projelerinden edindiğimiz bilgi birikimini ve mühendislik tecrübemizi BAE'nin ilk yüksek hızlı demir yolu hattına taşıyarak ülkemizi uluslararası arenada başarıyla temsil etmeye devam edeceğiz."