Kameralar artık sadece izlemiyor, üretime müdahale ediyor

FERZAN ÇAKIR

Üretim tesislerinde onlarca kamera kayıt yapıyor. Ancak bu görüntülere çoğu zaman bir iş kazasının ya da kalite sorununun ardından dönüp bakılıyor. MonitEye’ın geliştirdiği yapay zekâ destekli yazılım ise kameralardan gelen görüntüleri anlık olarak analiz ederek tanımlanan risk ve hataları tespit ediyor, müdahale için ilgili kişilere uyarı gönderiyor.

MAVE Digital bünyesindeki Ar-Ge çalışmalarından doğan ve daha sonra bağımsız bir şirket olan MonitEye, iş güvenliği ve birçok üretim verimliliği uygulamasında işletmelerin mevcut kameralarıyla çalışabiliyor. Kameralar görüntüyü sağlarken, yazılım bu görüntüler üzerinden üretimdeki beklemeleri, kalite kusurlarını veya iş güvenliği ihlali gibi durumları takip ediyor. Uygulamaları ve sahada elde edilen sonuçları, şirketin Kurucu Ortağı ve Operasyonlardan Sorumlu Yöneticisi Ozan Can Ak ile konuştuk. “Fabrikalarda görüntü çok, ama bu görüntüden üretilen veri çok az” diyen Ak, ziyaret ettikleri tesislerde pek çok kararın hâlâ insan gözlemine bağlı olduğunu anlattı. Şirketin çıkış noktasını, “MonitEye’ı kurarken, ‘Ne oldu?’ sorusunun cevabı yerine, ‘Şu anda ne oluyor ve burada nasıl bir aksiyon almamız gerekir?’ sorusundan hareketle yola çıktık” sözleriyle açıkladı.

Hatalı ürünü ayırabiliyor, hattı durdurabiliyor

MonitEye Kurucu Ortağı Ozan Can Ak, görüntüyü analiz etmenin ardından ne yapıldığının da önemli olduğunu vurguladı. Sistemin tesisin otomasyon veya robotik altyapısına bağlanabildiğini belirterek bu sayede hatalı ürünün ayrıştırılması ve hattın durdurulması gibi işlemlerin insan müdahalesi olmadan gerçekleştirilebildiğini söyledi. İşletmenin ihtiyacına göre bir kalite kusuru, üretimde bekleme ya da iş güvenliği ihlali takip edilebiliyor. Tespit edilen olaylar kayıt altına alınarak gerektiğinde e-posta, SMS veya mobil uygulama üzerinden sorumlu kişiye bildiriliyor. Sahadaki sesli uyarı sistemleri de devreye alınabiliyor. Takip süreci, bildirimin iletilmesiyle bitmiyor. Soruna ne zaman müdahale edildiği ve giderilip giderilmediği de kayda geçiyor. Bazı uygulamalarda tamamlandığı bildirilen işlem, aynı kamera üzerinden yeniden kontrol edilebiliyor.

Sekiz sektörde farklı sorunları çözüyor

MonitEye’ın demir-çelik, otomotiv, beyaz eşya, ambalaj, tekstil, sağlık, perakende ve mobilya olmak üzere sekiz sektörde saha kurulumları bulunuyor. Aynı teknoloji ağır sanayide iş güvenliği ihlallerini, otomotivde ürün hizalama ve üretim hatalarını, tekstilde işlem sürelerini, perakendede ise raf doluluğu ve müşteri yoğunluğunu izlemek için kullanılıyor. Yurt dışında pilot çalışmalar yürüttüklerini de belirten Ozan Can Ak, İspanya’da otomotiv yan sanayisinde enjeksiyon kalıplarındaki üretim hatalarının görüntü üzerinden otomatik tespitine yönelik çalışma yaptıklarını aktararak, büyüme açısından aynı teknoloji altyapısının farklı tesislerdeki sorunlara uyarlanabilmesini önemseiklerini söyledi.

Altı kişinin yaptığı kontrolü bir kişi yönetiyor

Beyaz eşya sektöründe yürütülen bir kalite kontrol pilotunda üç farklı ürün tipi üzerinde 14 hata senaryosu ele alındı. Şirketin paylaştığı verilere göre, başlangıçta yüzde 85 olan tespit performansı, sahada yapılan iyileştirmelerle yüzde 98’e ulaştı. Daha önce altı kişinin elle yürüttüğü kontrol süreci, bir kişinin yönetebildiği bir yapıya dönüştürüldü. Bu uygulamada insanın tamamen devreden çıkarılmadığını vurgulayan Ak, sürekli ölçüm sayesinde kaybın hangi vardiyada, üretim hattında ve işlem adımında oluştuğunun görülebildiğini söyledi. İşletmelerin böylece bir sorun olduğunu düşünmekten, o sorunun nerede ve ne ölçüde yaşandığını konuşmaya geçtiğini ifade etti.

Asıl soru “Süreç neden yavaşlıyor?”

Üretimdeki kayıpları incelerken çalışanın hareket edip etmediğine bakmak ise tek başına yeterli olmuyor. MonitEye, işin tanımlı aşamalarını ve her aşamada geçen süreyi değerlendiriyor. Örneğin tekstilde ürünün alınması, işleme hazırlanması, makinedeki işlem, bekleme ve tamamlanan ürünün bırakılması ayrı ayrı takip ediliyor. Böylece toplam sürenin ne kadarının işleme, ne kadarının beklemeye gittiği görülebiliyor. Ozan Can Ak, “Bizim için asıl soru ‘Kim daha yavaş çalışıyor?’ değil, ‘Süreç neden yavaşlıyor?’” dedi. İlk bakışta çalışandan kaynaklandığı düşünülen bir gecikmenin arkasından malzeme besleme sorunu, istasyon yerleşimi, makine beklemesi veya işin tarifindeki bir eksikliğin çıkabildiğini anlattı.

Mevcut kameralarla çalışabiliyor

MonitEye’ın geliştirdiği sistemi kullanmak için her uygulamada yeni bir kamera altyapısı kurmak gerekmiyor. Ozan Can Ak, iş güvenliği ve birçok üretim verimliliği uygulamasında işletmelerin mevcut kameralarından yararlanabildiklerini söyledi. Kurulum öncesinde kamera açıları inceleniyor, uygun görüntü akışları sisteme bağlanıyor ve analizler tesisin çalışma koşullarına göre ayarlanıyor. Kalite kontrolünde ise ihtiyaca göre ek donanım gerekebiliyor. Küçük bir yüzey kusurunun tespiti veya hassas ölçüm için kameranın çözünürlüğü, lensi, açısı ve aydınlatmanın uygun olması gerekiyor. Ak, özellikle iş güvenliği ve kritik kalite kararlarında insan kontrolünün hâlâ sürdüğünü, yapay zekâyı bir karar destek sistemi olarak gördüklerini belirtti.

Görüntüler tesis içinde işlenebiliyor. Çalışan mahremiyetine ilişkin sorularımızı da yanıtlayan Ozan Can Ak, sistemin yüz veya kimlik tanıma üzerine kurulmadığını söyledi. Verdiği bilgiye göre, kayıtlardaki yüzler gizlenebiliyor, görüntülere kimlerin erişebileceği ve kayıtların ne kadar saklanacağı belirlenebiliyor. Sistem işletmenin kendi sunucusunda çalıştığında, ham görüntülerin tesis dışına gönderilmesi gerekmiyor. Bulutta çalışma seçeneği de bulunuyor. Ak, teknik önlemlerin yanında çalışanların bilgilendirilmesinin de önem taşıdığını vurgulayarak, sistemin hangi amaçla kullanıldığının açıkça anlatılması gerektiğini belirtti. MAVE Digital bünyesindeki Ar-Ge çalışmalarından doğan ve daha sonra bağımsız bir şirket olan MonitEye, kalite kontrol ve üretim verimliliği alanlarında büyümeyi, Türkiye'deki saha deneyimini yurt dışına taşımayı hedefliyor. Ozan Can Ak, üreticinin beklentisini şöyle özetliyor: "Bir üretici sonuçta yapay zekâ satın almak istemiyor. Daha az hata, daha hızlı aksiyon, daha düşük kontrol maliyeti ve daha öngörülebilir bir üretim süreci istiyor."