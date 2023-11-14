Kamu alacakları için gecikme zammı yüzde 3,5'e çıktı

Amme Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Gecikme zammı oranı, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzereyüzde 2,5'ten yüzde 3,5'e çıkarıldı. Yıllık olarak bu oran yüzde 42'ye karşılık geliyor.

Kamu alacaklarında yıllık yüzde 24 olarak uygulanan tecil faizi oranı ise bugünden itibaren yüzde 36 olarak uygulanacak.

Düzenleme daha önceki tecil taleplerini kapsamıyor.

Vatandaşın devletten alacakları için uygulanan yıllık faizde ise bir değişiklik yapılmadı. Bu oran yüzde 9 olarak uygulanıyor.