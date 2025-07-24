KAMU-AR temmuz raporu: Açlık sınırı asgari ücretin yüzde 25 üzerine çıktı

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Ar-Ge birimi KAMU-AR’ın Temmuz 2025’e ait açlık ve yoksulluk sınırı araştırması, ekonomik sıkıntıların hane halkı üzerindeki etkisini bir kez daha ortaya koydu. Dört kişilik bir ailenin açlık sınırı, geçen aya göre 255 lira artarak 27 bin 670 liraya çıktı. Gıda dışı harcamalardaki fiyat artışları nedeniyle yoksulluk sınırı da 1.485 liralık artışla 85 bin 344 liraya yükseldi.

Temmuz ayı itibarıyla açlık sınırı, asgari ücretin yüzde 25,2 oranında üzerine çıktı

Temmuz ayı itibarıyla açlık sınırı, 22 bin 104 lira olan asgari ücretin yüzde 25,2 oranında üzerine çıktı. Araştırmada, asgari ücretin yalnızca dört kişilik bir ailenin 24 günlük gıda harcamasını karşılayabileceği vurgulandı. Buna karşılık, 16 bin 881 lira olarak uygulanan en düşük emekli aylığının yalnızca 18 günlük beslenmeye yetebildiği belirtildi. Temmuzda emeklilere yapılan artışın, iki günlük gıda masrafına denk düştüğü kaydedildi.

Memur maaşları da yoksulluk sınırının gerisinde kaldı. Temmuz itibarıyla yüzde 15,57 oranında artırılan ve 50 bin 534 liraya yükselen en düşük memur maaşı, yoksulluk sınırının ancak yüzde 59’unu karşılayabiliyor. 57 bin 310 liraya çıkan ortalama memur maaşının ise yoksulluk sınırını yakalayabilmesi için en az yüzde 49 oranında artırılması gerekiyor.

Gıda harcaması 27 bin 670 lira olarak hesaplandı

Temmuzda dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması 27 bin 670 lira olarak hesaplandı. Bu kalemde yıllık artış 6 bin 894 lira oldu. Et, balık ve yumurta harcamalarında temmuzda 31 liralık düşüş yaşanırken, yıllık artış 2 bin 566 liraya ulaştı. Meyve harcamaları ise sadece bir ayda 342 lira artarak 3 bin 571 liraya çıktı. Sebze harcamaları aylık bazda 94 lira azalırken, yıllık artış 646 lira oldu. Süt, yoğurt ve peynir harcamaları da aylık 36 lira düşmesine rağmen, yıllık bazda 806 liralık yükseliş kaydetti.

Unlu mamuller için gereken harcama 2 bin 222 liraya, pirinç ve bulgur 1.064 liraya, yağ harcamaları 613 liraya çıktı. Şeker, bal, reçel kaleminde temmuzda 83 lira düşüşle 1.953 liraya gerileme görüldü.

Kalori bazlı hesaplamaya göre, temmuz ayında yetişkin bir erkeğin gıda harcaması 8 bin 79 lira, bir kadının 6 bin 342 lira, çocuğun 4 bin 604 lira ve gencin 8 bin 644 lira oldu.

Gıda dışı harcamalar

Temmuz ayında gıda dışı ihtiyaçlar için yapılması gereken toplam harcama da 1.230 liralık artışla 57 bin 673 liraya çıktı. Barınma giderleri (kira dâhil) 16 bin 332 lira, ulaşım giderleri 15 bin 901 lira, ev eşyası harcamaları 6 bin 885 lira, sağlık giderleri ise 2 bin 363 lira olarak belirlendi. Giyim ve ayakkabı için yapılması gereken ortalama harcama 2 bin 227 liraya, eğitim için gerekli tutar 1.591 liraya, haberleşme için 1.559 liraya, eğlence ve kültür için 1.578 liraya ulaştı. Tatil ve otel harcamaları ise 6 bin 194 lira olarak rapora yansıdı.

Dört kişilik bir ailenin toplam harcaması 85 bin 344 liraya çıktı

Açlık ve yoksulluk sınırlarını birlikte ele alan rapora göre, dört kişilik bir ailenin insan onuruna yaraşır bir yaşam sürebilmesi için yapması gereken toplam harcama temmuzda 85 bin 344 liraya çıktı. Yılın ilk yedi ayında toplam artış 14 bin 296 lira olurken, son 12 ayda yoksulluk sınırı 23 bin 42 lira yükseldi.