Kamu bankalarının genel kurulları 2 Ağustos'ta

Kamu bankalarının genel kurul tarihleri belli oldu. Buna göre, Halkbank ve Vakıfbank'ın yıllık olağan genel kurul toplantıları 2 Ağustos'ta gerçekleşecek.

Halkbank'tan cuma akşamı Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada ayrıca kâr payı dağıtımı yapılmamasına genel kurula teklif edildi.

Vakıfbank da KAP'a yaptığı açıklamada bu sene kâr payı dağıtılmaması teklifinde bulundu.