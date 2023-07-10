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Kamu bankalarının genel kurulları 2 Ağustos'ta

Halkbank ve Vakıfbank'ın genel kurul toplantıları 2 Ağustos'ta gerçekleşecek.

Haber Merkezi
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Kamu bankalarının genel kurul tarihleri belli oldu. Buna göre, Halkbank ve Vakıfbank'ın yıllık olağan genel kurul toplantıları 2 Ağustos'ta gerçekleşecek.

Halkbank'tan cuma akşamı Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada ayrıca kâr payı dağıtımı yapılmamasına genel kurula teklif edildi.

Vakıfbank da KAP'a yaptığı açıklamada bu sene kâr payı dağıtılmaması teklifinde bulundu.