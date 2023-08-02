Kamu bankalarının genel müdürlerinde değişiklik beklenmiyor
Reuters'e konuşan kaynaklar, Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası'nın genel müdürlerinin görevlerine devam edeceğini belirtti. Kamu bankalarının genel kurulları bugün gerçekleşecek.
Üç kamu bankasının bugün gerçekleşecek genel kurullarında, mevcut genel müdürlerin görevlerinde bir değişiklik beklenmiyor.
Konuya yakın iki kaynağın verdiği bilgiye göre genel müdürlerin görevine devam etmesi bekleniyor.
Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası'nın olağan genel kurulları saat 10.30'da başlayacak.
Kaynaklar, genel kurular sonucunda Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Halkbank'ın Genel Müdürü Osman Arslan ve Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih'in görevlerine devam edeceğini kaydetti.