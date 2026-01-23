Kamu borçlanma gereği azaldıkça finansmana erişim kolaylaşacak mı?

HÜSEYİN GÖKÇE

Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletiyle 2025 yılında üç dilim halinde iki paket, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) üyesi oda ve borsa üyelerinin kullanımına Nefes Kredi sunulmuştu. İlk pakette 25 milyar lira, ikinci pakette ise toplam 50 milyar lira, iki dilim halinde piyasa koşullarının biraz altında faiz ile reel sektörün kullanımına sunulmuştu.

Yeni nefes hazırlıkları sürüyor

2026 yılında ise yeni bir nefes kredisi daha hayata geçirilecek. Bu noktada ekonomi yönetimi hazırlıklarını sürdürüyor. Son aşamaya geldiği belirtilen nefes kredisinde faizin yüzde 30’un altında olması bekleniyor. Yeni yılın ilk nefes kredisinin 30 milyar lira limitli olması bekleniyor.

Sıkı para politikasını uygulama noktasında oldukça kararlı görünen ekonomi yönetimi, her platformda reel sektörün gevşeme talepleriyle karşı karşıya kalıyor. Nitekim Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kısa süre önce TOBB üyesi oda ve borsa başkanlarıyla bir araya geldiği toplantıda da bu konu gündeme geldi.

Bakan Şimşek’in daha önce MÜSİAD toplantısında söylediği “Biraz sabredin artık bankalar kredi vermek için sizin peşinizden koşacaklar” ifadesi ise TOBB toplantısında açıklığa kavuştu. Şöyle ki Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katılımcı başkanlara seslenerek, yılın ikinci yarısında özellikle son çeyrekte olmak üzere piyasada nakit bolluğu yaşanacağını söyledi.

Kamu borçlanma ihtiyacının iyice azaldığının altını çizen Şimşek’in burada yaklaşık yüzde 30’luk bir rahatlama olacağını, dolayısıyla bankaların da ellerindeki parayı reel sektöre kredi vermek için kullanacağını bildirdiği öğrenildi. Tabii ki uygulanan sıkı para politikasında esneme olmayacağı mesajı da bu toplantıda verildi. Ticari kredi faizinin yeniden yükselişe geçtiği bir dönemde uygun koşullarda finansman arayışını sürdüren reel sektöre ilk destek KGF aracılığıyla gelecek. Ancak devamı Bakan Şimşek’in beklentileri doğrultusunda her şey yolunda giderse gelecek.