Kamu borçlarına 72 aya kadar taksit imkanı: Başvurular için son gün yaklaşıyor

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Vergi ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim borçlarının daha uygun koşullarda ödenmesini sağlayan düzenlemede başvuru için süre daralıyor. Mükellefler, borçlarının tutarı ve mevcut mali durumları dikkate alınarak ödeme planı oluşturulması için 31 Ağustos Pazartesi günü mesai bitimine kadar başvuruda bulunabilecek.

72 aya kadar taksit imkanı

TRT Haber'in aktardığına göre düzenleme kapsamında gelir vergisi, KDV ve SGK prim borçları gibi kamu alacakları tecil edilebiliyor. Uygulamaya ilişkin öne çıkan detaylar şu şekilde:

Mükelleflerin çok zor durumda olduklarını belgelemeleri ve başvurularının değerlendirilmesi halinde borçları 12, 36, 48 veya 72 aya kadar taksitlendirilebilecek. Taksitli ödemelerde uygulanan yıllık tecil faizi yüzde 39’dan yüzde 29’a düşürülürken, 10 milyon liraya kadar olan borçlar için teminat gösterme şartı da kaldırıldı.

Başvuru yöntemi ve ödeme takvimi şu şekilde;

Başvurular, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesi ve Dijital Vergi Dairesi üzerinden online olarak ya da bağlı bulunulan vergi dairelerine doğrudan yapılabiliyor. SGK prim borçları için başvurular ise SGK il veya ilçe müdürlüklerine iletiliyor.

SGK prim borçlarında ilk taksit ödemesinin 31 Ağustos 2026 tarihine kadar yapılması gerekiyor. Vergi borçlarında ise ilk taksit ödemeleri Eylül ayında başlayacak. Bir takvim yılı içerisinde ikiden fazla taksidin aksatılması halinde taksitlendirme hakkı geçerliliğini kaybedecek.