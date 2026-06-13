Kamu borçlarında teminatsız taksitlendirme limiti arttı: 10 milyon TL'ye yükseltildi

Kamu alacaklarına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hazırlanan Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bu karara göre, taksitlendirmede teminat istenmeyecek kamu borç sınırı 250 bin TL'den tam 10 milyon TL'ye yükseltildi.

Buna göre, kamu borçlarını taksitlendirirken bir tahsil dairesine 10 milyon TL'yi aşmamamız durumunda borçludan teminat istenmeyecek.

Borcun 10 milyon TL'yi aşması durumunda ise aşan kısmın yüzde 50'si kadar teminat gösterilmesi şart olacak.