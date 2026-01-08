Kamu çalışanları için ikramiye ödeme tarihleri belli oldu

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 6772 sayılı Kanun kapsamındaki işçilere ödenecek ilave tediyenin ödeme takvimi netleşti.

Karara göre, kamu işçilerine yapılacak ilave tediye ödemesinin ilk yarısı 26 Ocak 2026, ikinci yarısı ise 16 Mart 2026 tarihinde ödenecek.

Maden işletmelerinde münhasıran yer altı işlerinde çalışan işçiler için ise farklı bir uygulama belirlendi. Buna göre, bu kapsamdaki çalışanlara yapılacak ilave tediye ödemesinin tamamı 23 Aralık 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.