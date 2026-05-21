Kamu çalışanları için ikramiye ödeme tarihleri belli oldu
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre kamu işçilerine verilen 2026 yılı ilave tediyesinin birinci yarısı 22 Mayıs 2026 tarihinde, diğer yarısı 18 Aralık 2026 tarihinde ödenecek.
Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan işçilere 2026 yılında yapılacak ilave tediye ödemelerinin tarihleri belirlendi.
