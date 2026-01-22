Kamu görevinden ayrılanlara yönelik yeni düzenleme teklifi TBMM’de

ANKARA (EKONOMİ)

Teklifin gerekçesinde, 2531 sayılı Kanun’un kamu görevlilerinin görevden ayrıldıktan sonra görevleri sırasında edindikleri yetki, bilgi ve nüfuzu özel çıkarları doğrultusunda kullanmalarını engellemek amacıyla kabul edildiği hatırlatılarak, düzenlemenin temel hedefinin çıkar çatışmasını, nüfuz ticaretini ve kamu gücünün kişisel menfaate dönüştürülmesini önlemek olduğu vurgulandı.

Gerekçede, özellikle üst düzey kamu görevlilerinin görevden ayrıldıktan kısa süre sonra görev alanlarıyla doğrudan ilişkili sektörlerde faaliyet göstermesinin kamu yönetimi açısından çeşitli riskler yarattığı ifade edildi. Bu durumun; kamu ihalelerinde haksız rekabet, idari süreçlerde örtülü etki ve avantaj, kamu yönetimine duyulan güvenin zedelenmesi, yolsuzluk riskinin kurumsallaşması sonuçlarını doğurduğu kaydedildi.

3 yıl süreyle özel faaliyetlere yasak getiriliyor

TBMM’ye sunulan yasa teklifine göre; kamu görevinden ayrılanlar, ayrıldıkları tarihten itibaren 3 yıl süreyle görev yaptıkları kurumun görev ve faaliyet alanlarıyla ilgili konularda; özel veya tüzel kişiler nezdinde yönetici, danışman, ortak, temsilci olarak görev üstlenemeyecek. Kamu kurum ve kuruluşlarının taraf olduğu ya da etkilendiği mal ve hizmet alımları, yapım işleri, ihaleler, ruhsat, lisans, teşvik ve benzeri idari süreçlerde doğrudan veya dolaylı yer alamayacak, bu alanlarda sözleşme yapamayacak ve taahhüt altına giremeyecek.

Teklifte, kanun hükümlerine aykırı şekilde yapılan sözleşmeler, taahhütler ve her türlü hukuki işlemin geçersiz sayılacak. Bununla birlikte, iyiniyetli üçüncü kişilerin kazanılmış hakları korunacak. Düzenlemede ayrıca, bu işlemler nedeniyle kamu zararı doğması halinde zararın, kusuru bulunan ilgililerden rücu yoluyla tahsil edilmesi hüküm altına alınıyor.

Nitelikli hallerde ceza artırılacak

Kanun teklifinde, düzenlemeye aykırı fiillerin bazı durumlarda daha ağır şekilde cezalandırılması da yer alıyor. Buna göre fiilin; bilerek ve isteyerek işlenmesi, kamu zararına yol açması, ihale, ruhsat, lisans, teşvik gibi süreçlerde avantaj sağlaması, görev sırasında edinilen bilgi, belge, yetki veya nüfuz kullanılarak gerçekleştirilmesi hallerinde, öngörülen cezalar yarı oranında artırılacak. Kanuna aykırı harekette bulunanlar hakkında; 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası, adli para cezası, 5 yıldan 10 yıla kadar kamu görevinden yasaklama hükümlerinin birlikte uygulanması öngörülüyor.